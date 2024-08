Ara Malikian: "Llegar a la gente con mi música, transmitirle mi felicidad por tocar, es una especie de curación que hago"

El virtuoso violinista y compositor Ara Malikian vuelve a la Argentina para presentarse 27 y 28 de septiembre en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA) y en el Estadio Quality de Córdoba (Cruz Roja Argentina 200). Trae a nuestro país su última propuesta, Intruso, para que podamos disfrutar, en vivo y en directo, de su fascinante técnica y de su particular estilo que lo ha llevado a recorrer el mundo con su amplio y variado repertorio. Desde España, nación que eligió como residencia permanente y donde vive junto a su familia, en una charla vía Zoom segura que no se considera un rock star y que para este encuentro con el público local vendrá acompañado por cuatro músicos cubanos con los que se reencontró hace poco tiempo. Además de contar la anécdota de este reencuentro, expresó su alegría por volver a nuestro país, así como por salir de Buenos Aires con sus presentaciones: "Ojalá pudiera recorrer otros lugares", expresó en esta charla.

Así confirmó que no "puedo definir lo que soy. Me gusta que mi música emocione pero estoy demasiado mayor para pensar en etiquetas. Lo importante es subir al escenario, hacer lo que me gusta y recibir la energía del público. Llegar a la gente con mi música es un tipo de curación que hago, transmitirle a la audiencia toda esta felicidad de tocar. En esta etapa de mi carrera, en cuanto a repertorio, estoy más centrado en mis composiciones, que hago con toda libertad, sin prejuicios ni reglas, a mi manera y como lo siento. Además añado las composiciones de algún músico que admiro, que al principio de su carrera han sido considerados intrusos, como Piazzolla, que es no de los músicos más importantes del siglo pasado".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El nombre del show, Intruso, refleja la experiencia personal del artista de origen libanés y ascendencia armenia, quien siempre se sintió como un extraño en cada lugar donde vivió debido a su origen multicultural. En el Líbano no era considerado lo suficientemente libanés por ser de origen armenio, y los armenios no lo veían como uno de los suyos porque había nacido en el Líbano. Cuando se estableció en Europa (fue a estudiar música a Alemania cuando tenía 14 años), tampoco era considerado europeo porque no había nacido allí. Esta sensación de no pertenecer a ningún lugar específico lo llevó a abrazar su identidad como un "intruso" y a aceptar la riqueza de su identidad multicultural. Algo que se reflejó en su relación con la música y se intensificó al interpretar obras clásicas o improvisar en estilos diversos como el jazz, el gipsy, el flamenco o el tango.

Ahora volveremos a tener la oportunidad de compartir el espacio teatral con él, cerrar los ojos, escuchar sus interpretaciones, abrirlos y verlo desplEgar todo su histrionismo en escena. Encontrá acá más info sobre las entradas.