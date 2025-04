El Avaro: 10 actores en una puesta del off para divertirse en familia

Traer al teatro actual un clásico de Moliere como El Avaro es una apuesta osada. Aunque la versión haya sido renovada y haya cobrado vida con una mirada fresca, divertida y original, conlleva el riesgo de resultar atractiva para el público. Por otro lado, una pieza que hable de que la ambición desmedida y la codicia conducen a la soledad, atrapando al individuo en una incansable búsqueda de beneficio propio sin considerar a los demás, tiene todavía sus visos de actualidad. Además tiene una puesta en escena que invita al público a espiar el mundo de Harpagón, un hombre cuya obsesión por la riqueza lo lleva a descuidar a sus seres queridos. En su avidez insaciable, no disfruta, no sonríe, no comparte. Su mezquindad despierta el grotesco y provoca el rechazo de quienes lo rodean: sus hijos, sus sirvientes y su círculo más cercano.

Apelando a un ritmo ágil y dinámico, la obra despliega un universo de personajes pintorescos que, a través del humor y la ironía, dan forma a una historia donde la sátira social se convierte en un espejo implacable. La cuidada adaptación de Alberto Madin, quien además hizo la dirección general, el vestuario y la ambientación contribuye a lograr una puesta vibrante que mantiene al espectador cautivado de principio a fin.

Por eso conversamos con Alberto, para conocer su motivación a la hora de traer de regreso este clásico para el que convocó en el elenco a Ariel Arroyo, Leandro Caccia, Alberto Alburquerque, Daniel Di Rubba, Rocío Estévez, Alejandra Figueras, Rubén Noceda, Ernesto Ocampo, Rubén Otero y Micaela Ventoso. Una puesta que además tiene musicalización de Andy Buonfrate. Esto es lo que contó vía Zoom:

"He hecho mucho teatro clásico -reveló el director durante la charla- y siempre trato de respetar la época, que es lo que más me interesa para acercárselo al público. Pero disiento cuando se hacen versiones de estas obras clásicas y se las trae al hoy porque no tiene la misma potencia. El texto está mejorado, son obras que duraban 3, 4 horas y esta versión de es una hora 10, pero mantiene su espíritu. Le hemos sacado la solemnidad y es una gran comedia. Porque en realidad el que sufría era el avaro, por su su avaricia, por su falta de sentimientos; los que viven a su alrededor cada uno tiene su historia. Además el teatro es una sala hermosísima, que tiene un espacio muy grande y me enamoré del lugar. Esta es la segunda temporada de El Avaro y el año pasado nos fue fantástico".

Con 10 actores en escena, la propuesta se estrena este domingo 13 de abril a las 18 en Muy Teatro (Humahuaca 4310, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.