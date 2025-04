Llega el esperado musical sobre Sandro y lo anticipan dos de sus protagonistas

Finalmente llegó el día. Hoy se estrena Sandro El Gran Show, un musical diferente sobre la obra y el carisma del Gitano, con dirección artística de Ana Sans y Julio Panno, y con José Luis Pagán como director musical. La obra cuenta la historia de un joven que se enfrenta al desafío de interpretar las canciones del ídolo. El elenco está integrado por Alan Madanes, Nacho Pérez Cortés, Sofía Val y Malena Rossi como protagonistas, quienes cuentan con una vasta experiencia en el ámbito teatral. Justamente tuvimos oportunidad de conversar con Alan y Nacho, quienes revelaron como llegaron a encabezar el proyecto y anticiparon un poco lo que será este show inolvidable. Fueron dos entrevistas por separado para profundizar en lo que se verá a patir de hoy, jueves 10 de abril, en el Teatro Coliseo ( (M. T. de Alvear 1125, CABA).

Las palabras de Alan Madanes

"Estamos encarando un proyecto que es muy desafiante -aclaró Madanes-. Es de esas apuestas artísticas que que te vas dando cuenta de la magnitud que va a tener mientras estás ensayando con los compañeros: lo que estamos haciendo es groso. Me lo estoy pasando hermoso, muy contento. Al comienzo no tenía mucha idea de por dónde iba a ir el proyecto, aunque habían aclarado que no buscaban imitadores ni parecidos. Y es un personaje que me remite a mí mismo y a la experiencia de cualquier artista, cantante, actor, que se enfrentaría a este desafío de protagonizar un show de Sandro. Vas a ver un show que está siendo desmenuzado en vivo en su backstage y ver como a este personaje le van pasando cosas en el show a partir de que que va cantando sus canciones y trata de correrse de la imitación. Pero al mismo tiempo le es inevitable pelear contra eso porque Sandro tiene toda una una estética, un sonido, una forma muy particular de contactarse con el público. La verdad que es emocionante. Son más de 30 canciones, una detrás de la otra, con unos arreglos increíbles y un apoyo coreográfico muy disruptivo. A mí me toca la parte más dramática, las canciones donde las letras tienen mucho más peso. Las chicas son nuevo para hacer las canciones de Sandro y tienen las dos un power y una garra excepcionales. Hay un equipo tremendo, tremendo".

Y Alan completa: "La verdad es que durante toda la obra me toca convivir con la idea que tengo de Sandro, que para uno es inalcanzable, irreproducible, y al mismo tiempo convivir con lo que uno puede aportar como artista y como cantante. De qué manera puedo apropiarme de esas canciones sin distanciarme de lo que él fue, propuso y es su obra. Es muy complejo alcanzar a un icono como lo fue él. Nacho también hace un laburo increíble porque le toca ser como una especie de alter ego de mi personaje. Creo que nos encontramos haciendo un trabajo muy personal. Y Sandro tira como señales; hay señales. Alrededor de Sandro pasan cosas, lo dicen los que lo conocieron, que a las cosas que pasan si él quiere. En los ensayos sentimos que apareció de alguna manera. Hacer algo enteramente argentino es hermoso, es un placer. También es un agradecimiento a las productoras que lo llevan adelante, así que vamos con todo".

Lo que dijo Nacho Pérez Cortés

También conversamos con el otro protagonista masculino de esta esperada propuesta que cuenta con el apoyo de Olga Garaventa de Sánchez y de su equipo de trabajo, Sandro Producciones (Pablo Ferraudi, Graciela Guiñazú, Eduardo Barone y Gabriel Maspero). A continuación un video con sus apreciaciones de este estreno:

El equipo creativo se completa con la dirección coreográfica de Verónica Peccollo, el diseño de luces es de Leo Muñoz y Panno; de sonido de Eugenio Mellano; de vestuario de Sans; escenográfico de Mariana Tirantte y la producción general es de Silvina Dell´Occhio, Juan Crespo y Luciano Foppoli. Las funciones del show serán de jueves a sábado a las 21 y domingos a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.