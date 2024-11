"Clic habla de la problemática de la adolescencia en padres e hijos por igual", dice su director Alejandro Casavalle

El director de teatro Alejandro Casavalle tiene una gran conexión con la obra de las españolas Itziar Pascual y Amaranta Osorio. Ya había llevado al teatro argentino el texto Moje Holka y en este 2024 recreó Clic (cuando todo cambia), que se presenta los sábados a las 17 en el Método Kairós (El Salvador 4530, CABA). Anunciado como un drama poético y performático, tiene una puesta original y está protagonizado por Andrea Moneta, Marianella Zappelli, Tomás Cochello, Carolina Refusta y Nicolás Armengol.

Es una obra que habla de la adolescencia y también de los padres de esos jóvenes. De ese momento de la vida en que uno no sabe bien quién es y los padres tampoco saben bien adónde están parados. Es un momento de búsqueda y de descubrimiento. La obra reflexiona sobre el abuso, el acoso, el bullying, la alimentación, la soledad y la incomprensión. Y también sobre la comunidad escolar.

Vaya temas en los que eligió sumergirse Alejandro, que además sumó un DJ en escena (Nicolas Genesio y/o Guido Anocibar), la música original de Guido Anocibar y Marianella Zappelli, el diseño y realización de escenografía de Gastón Zambón, de vestuario de Johanna Pons, así como coreográfico y de movimientos de Marina Svartzman. Este gran equipo concentra la atención de las familias cada sábado, como el propio Alejandro reveló en esta entrevista exclusiva:

Así reveló: "Vengo trabajando y encontrándome con Amaranta e Itziar desde hace bastante años, coincido con ellas también el pensamiento. En este caso me interesó por la temática que trata y por cómo se cuenta. Eso me permite, como director, trabajar sobre un tema que sobre el que es necesario reflexionar y aprender. Lo que sucede en cada función, que vienen los padres con los hijos a vernos, la reacción es muy sorprendente. Aparece una platea muy conmovida desde diferentes líneas. Me gusta la diversidad de espectadores".

Y durante la charla completó: "No soy un director que estrena muchas obras y cuando entro en algún tema, lo trabajo bastante para ver qué le puedo sumar. Además armo los equipos por relaciones personales y siempre pienso mucho en el espacio, como si fuera un personaje más. Y esta puesta es muy, muy particular: ves a los jóvenes construyendo el teatro y se ven todos los mecanismos. Es como un gran movimiento y eso también la gente lo valora, hasta el momento que que salen todos a bailar". Sin dudas es una gran experiencia para compartir y comentar a la salida. Encontrá acá más info sobre las entradas.