Con el recurso del teatro epistolar, Quiero decir te amo le rinde tributo a las pasiones más profundas

Quiero decir te amo, la obra escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, tiene un texto remozado y funciones los viernes y sábados en el Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA). Está interpretada por Violeta Urtizberea y Lucía Adúriz, y plantea la situación hipotética de una mujer que ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de auto y se enamora de él. Esa mujer comienza a escribirle cartas de amor al hombre. La esposa de ese hombre captura las cartas y las responde haciéndose pasar por él.

Presentada como un homenaje al amor, a la literatura, a la pasión sin frenos, al amor imposible, resulta en una carta de amor para todos los enamorados del mundo. Solo hará falta decir “te amo” para que el amor exista. Tiene la particularidad de apelar al género del diario íntimo y de las cartas de amor. Tuvimos la oportunidad de conversar con una de la dos actrices, Adúriz, y esto es lo que reveló sobre el texto y la puesta:

"El texto me encantó inmediatamente, me pareció precioso, lleno de humor y también complicado de actuar. Me presenta muchísimos desafíos como actriz porque son monólogos. Estamos solitas en el escenario, cada una en su escena, hablando con alguien que no está, con alguien a quien le estás escribiendo. Con lo cual hay una doble complejidad ahí porque el personaje a}se está narrando a sí mismo, en presente, de lo que le sucede. Hay muchos juegos de ritmo que son preciosos de actuar. Tu única defensa es la memoria y lo que hayas ensayado. Estás vos solita y el seguidor de luz, sin intercambio con otro actor", reveló Lucía.

Además, las dos actrices están acompañadas en escena por la música en vivo de Ian Shifres (responsable de la música original también) y la voz en off de Rafael Spregelburd. También tienen diseño de escenografía de Rodrigo Gonzalez Garillo, de vestuario de Endi Ruiz, de luces: Matías Sendón, de movimientos de Jazmín Titiunik, producción de Carolina Castro y producción general de Compañía Teatro Futuro. Las funciones son los viernes a las 22 y los sábados a las 18. Encontrá acá más info sobre las entradas.