Cuando Frank conoció a Carlitos regresa a pedido del público a la calle Corrientes

Cuando Frank conoció a Carlitos, una de las mejores propuestas del teatro porteño durante 2024, regresa este miércoles 8 de enero a la calle Corrientes para contar la historia imaginaria de un joven Frank Sinatra que logra conocer al célebre Carlos Gardel, se queda charlando con él y hasta recibe sus consejos. Desembarca en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, CABA), la llegada de esta propuesta al verano porteño contribuye a que muchos visitantes del Interior (así como de los países limítrofes) que llegan a Buenos Aires en busca de nuevas experiencias puedan deleitarse con el musical encabezado por Oscar Lajad y Alan Madanes.





Se trata de una propuesta insuperable que vale la pena ver por múltiples razones: la obra escrita por Raúl López Rossi y Gustavo González parte de ese supuesto encuentro en Nueva York para, bajo la dirección de Natalia del Castillo, para hilvanar situaciones personajes por medio de los tangos más clásicos, unidos con humor y ternura por estos dos personajes que no están solos: los acompaña una orquesta en vivo magistralmente ubicada en la escenografía creada por Gonzalo Córdoba Estévez, la novia de Frank (encarnada por Antonella Misenti) y un conjunto de bailarines maravillosos que ilustran y dar marco a la vez a la conversación entre estos dos grandes. Además la iluminación de Ariel Gato Ponce, el vestuario de Analía Morales y Jorge López, y la coreografía de Verónica Pecollo completan un marco de lujo en el que nada se dejó librado al azar.

Así no faltan canciones inolvidable como Mi Buenos Aires querido, Soledad, Arrabal amargo, Caminito, Chorra, Cuesta abajo, Margot, A media luz, Por una cabeza, Leguisamo solo, Cambalache, Yira yira, Volver, Rubias de New York, La cumparsita y El día que me quieras para situar en época y hacer que Carlitos le dé cátedra a un Frank deseoso de aprender y destacarse en el futuro. Es por eso que las composiciones de ambos actores son fundamentales para la credibilidad y el suceso de esta obra musical: Lajad es tan Gardel que ya no lo podemos ver de otra manera. Su forma de hablar, de ladear la cabeza y de pararse con seguridad nos hacen creer que de verdad es Carlitos. Simplemente maravilloso. A su lado Madanes no desentona, todo lo contrario, sus cualidades interpretativas nos ponen frente a un Sinatra de barrio, joven y emprendedor, la semilla de lo que fue en la madurez. Además se permite jugar con el timbre de voz como progresando en su dicción y una vez más demuestra lo buen actor y cantante que es.

Estos son algunos de los motivos por los que hay que ir a ver esta obra. Otros son la puesta, inmejorable, y el dinamismo con que está llevada, pues el ritmo no decae en ningún momento, todo lo contrario. A veces el espectador mira a una pareja de baile pero hay otra que también llama la atención y así está todo el tiempo pendiente del más mínimo detalle de lo que ocurre en los diferentes planos que ofrece la escena. Y todo colmado de humor, simpatía y picardía, lo que resulta en un combo atractivo y reconfortante. Imperdible.

Las funciones son de miércoles a domingos a las 20, y los sábados a las 20 y a las 22. Encontrá acá más info sobre las entradas.