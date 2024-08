Diego Romay: "Producir una obra de teatro es una gran metáfora de subir una montaña"

A 22 años del estreno del espectacular musical argentino Tanguera, el empresario y productor teatral argentino Diego Romay, propietario y director del Teatro El Nacional de Buenos Aires y del Nuevo Teatro Alcalá de Madrid volvió a la cartelera teatral de Buenos Aires con el estreno de una obra del dramaturgo español Jordi Galcerán, el mismo autor de El método Grönholm. Se trata de Fitz Roy…secretos de montaña, que se estrenó el pasado 8 de agosto en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA), interpretada por cuatro grandes actrices argentinas. Leonora Balcarce, Mara Bestelli, Laura Novoa y Romina Richi, bajo la dirección de Mariana Chaud, son amigas y escaladoras que se proponen desafiar sus límites y hacer cumbre por primera vez en la montaña Fitz Roy, también conocida como cerro Chaltén, ubicado en la frontera entre la Argentina y Chile. Con personalidades muy diferentes, al principio parece una comedia y, a medida que transcurre la obra, se transforma en un drama que genera fisuras en las relaciones entre ella, desatando conflictos, secretos ocultos y pasiones que irán revelándose.

Al respecto de esta propuesta pudimos conversar con el mismísimo Diego Romay acerca de su regreso a la cartelera porteña, así como de los motivos por los que eligió una obra que de este autor y además apostando a una directora del off. Y también le preguntamos cuánto se involucra en cada nueva propuesta. "Con cada nueva obra me embarro completamente. Así me formé con mi papá y no concibo otra manera de hacerlo. Me involucro el 100 % con el autor, el director y los actores. Respeto su lugar me gusta armar equipo. Pero cuando veo que las cosas veo no funcionan, tomo el toro por las astas y me meto", dijo. Aquí la entrevista completa:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El productor teatral comentó también que "hace dos años vi esta obra en Barcelona y me cautivó. Mete a los personajes en situaciones límite, de alto riesgo. En verdad el escenario produce un vértigo excepcional y los personajes se ven exacerbados en su locura por la montaña, atravesados por confesiones. Es una gran metáfora de la vida. Todos tenemos una montaña que escalar y eso también depende de las relaciones que sepamos construir para llegar a ese lugar. Producir una obra de teatro es una gran metáfora de subir una montaña. Y a mi me gusta producir en la Argentina, me siento más cerca de la idiosincrasia, aunque aquí no se generan las mejores condiciones para hacerlo".

No quedan dudas de que estamos frente a un nuevo suceso de la cartelera porteña, que tiene adaptación de Daniel Cuparo, con diseño de luces de Matías Sendon, escenográfico de Rodrigo Gonzáles Garillo, de vestuario de Micaela Sleigh y dirección técnica de Marcelo Cuervo. Las funciones son los jueves y sábados a las 20, y viernes y domingos a las 19. Encontrá acá más info sobre las entradas.