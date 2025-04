Christiane, el homenaje de una nieta a su abuela científica y pionera

Con el nombre de Christiane, un científico biomusical, los domingos de abril, a las 16, el teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA) recibe al unipersonal, musical, biográfico, que combina ciencia y arte creado por Belén Pasqualini centrado en la figura de su abuela, la científica franco-canadiense Christiane Dosne Pasqualini, referente fundamental de la ciencia a nivel internacional en la investigación de la leucemia.

La científica llegó a nuestro país en 1942 para sumarse a las filas del investigador Bernardo Houssay. Además de científica, mamá, esposa y abuela, fue la primera mujer que integró la Academia Nacional de Medicina en Argentina. La obra que rescata su figura ya tuvo una extensa gira internacional con más de 450 funciones en el exterior., desde Europa a los Estados Unidos, pasando por Brasil, Colombia, Panamá o Ciudad de México.

Pero el punto de partida fue el amor familiar: "Desde chica que idolatro a mi abuela Christiane -reveló Belém-. En el colegio, recuerdo que en segundo grado me pidieron que llevara a un héroe/heroína para la siguiente clase y, en vez de optar por Batman o la Mujer Maravilla, yo llevé a mi abuela. Desde que tengo memoria admiro su pasión por lo que hace, su vocación y su renombre dentro de un ámbito científico que siempre, pero más aún en la época en la que ella era joven, fue más propicio para los hombres. Con el paso del tiempo descubrí que mi heroína era finita y decidí crear un homenaje basándome en su autobiografía: Quise lo que hice: autobiografía de una investigadora científica para volverla eterna, al menos de modo teatral construyendo un homenaje en vida sobre mi abuela ya la vez generando un lugar a dónde ir a buscarla y conversar con ella”. Era inevitable que, con lo multifacética que es, Pasqualini terminara haciendo una obra sobre tamaña figura familiar. Así lo contó en una entrevista exclusiva:

"Para algunas cosas que hace falta coraje no lo pensé mucho -dijo durante la entrevista sobre esta obra-. Creo que eso me ayudó, pero el día del ensayo general, al que fue mi papá, su hijo, estaba sumamente nerviosa. Me dí cuenta de que la obra la había escrito para él. Por suerte le gustó. Me parezco a mi abuela físicamente y en el ímpetu. En gran parte de la obra me desdoblo en dos personajes, ella y yo. Actúo, canto y toco el piano. La obra fue mutando con tantas funciones y el mejor piropo queme dijeron fue gracias porque fue como estar charlando un rato con tu abuela. Siento que hablo con ella cada vez que la hago. Ella está ahí".

Teatro, música, ciencia y mujer reunidos sobre el escenario para poner de manifiesto la vida de un referente en el ámbito científico, ejemplo de lucha y reflejo de muchas otras mujeres anónimas que persiguen sus sueños y batallan apasionadas por sostener su vocación. En un mundo en el que las batallas femeninas se siguen dando en diferentes frentes, evocar a las pioneras no es sólo una obligación sino que es una manera de marcar el camino a seguir. Encontrá acá más info sobre las entradas.