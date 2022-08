El dúo británico Seafret se presenta por primera vez en la Argentina

Los británicos Jack Sedman y Harry Draper formaron Seafret allá por el 2011, después de conocerse en una noche de micrófono abierto cerca de su ciudad natal Bridlington. Tras el lanzamiento de su proyecto debut, Give Me Something, estaba claro que la propuesta iba a funcionar. Un año después, en 2015, lanzaron su EP Oceans acompañado por un video protagonizado por Maisie Williams (la actriz de Game of Thrones) como una adolescente acosada. Esta canción, Oceans sigue siendo uno de los favoritos de los fanáticos, con más de 450 millones de reproducciones colectivas:



Ahora el dúo llega por primera vez a Buenos Aires para dar un concierto este viernes 12 de agosto, a las 20, para hacer sus primeros éxitos y también de su segundo álbum Most Of Us Are Strangers, que también da nombre a la gira. Su último tema, inspirado en imágenes de juventud, se llama Pictures y es una tierna y apasionada canción en la que se destacan sus hermosas voces. Con el toque de guitarra sutil y su interpretación vocal en capas, continúan ampliando los límites de su sonido a lo largo de este nuevo año. "Esta canción se inspiró en el sentimiento de tener un hijo y cómo nunca quieres que crezca. También puede ser totalmente abierta con momentos de la vida que simplemente no quieres que terminen".





“Nuestra música siempre tiene que tener algo real”, dice Sedman. Recuerda a su padre diciéndole que la audiencia siempre puede darse cuenta cuando un artista está cantando desde una perspectiva que no es la suya. “La gente siempre puede reconocer el sentimiento real”. Y así comienza un nuevo capítulo para Seafret. Espere escuchar mucho más del dúo de Bridlington en el transcurso de 2022 y más allá.

Encontrá acá más info sobre las entradas.