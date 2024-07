El Ovulo: la dificultad para concebir en una obra que pasa por todos los estados de ánimo

Pocas semanas atrás El Ovulo estrenó su segunda temporada en El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960, CABA). Con funciones los domingos a las 17.30, la propuesta se centra en una mujer que quiere desesperadamente quedar embarazada y cómo toda su familia es atravesada por ese deseo que no se cumple. Mientras la pareja tiene una última oportunidad de concretar ese sueño mediante la donación de óvulos, los que la rodean viven sus propios cuestionamiento. Pero es inevitable que en los personajes y en el espectador surja la pregunta: ¿hasta dónde llegar para cumplir con ese deseo?

El texto de Carolina Sturla está protagonizado por Victoria Raposo, Silvina Chamadoira, Sofía Almuina, Cristian Sabaz y Franco Camilato, dirigidos por Graciela Pereyra, quien desde el borrador supo que tenía que tomarla bajo su ala. "Me llamó la autora con un borrador del texto y supe que debía dirigir la obra. En la primera lectura me emocioné, la maternidad, fue mi elección desde mi adolescencia y es un tema que me convoca permanentemente. No está sujeto a la maternidad convencional, sino a todas sus formas".

Y la protagonista expresa: "El texto me atravesó. Al empezar a ensayar resignifiqué muchas cosas de mi vida. Es verdad que el proceso fue agotador y de mucho compromiso personal. Pero llegar al rol fue muy interesante y cada vez que pasa el tiempo le encuentro cosas distintas. Además te deja pensando. Es una obra que tiene humor, mordaz en algún momento, y algo fuerte. Vas a empezar la semana reflexionando sobre esta vida. Pero es temprano, así que podés descomprimir antes de irte a dormir", dijo durante esta charla vía Zoom Victoria:

También Raposo asegura que la obra ayuda a "reconocer que la mujer no está sola, que hay que abrirse porque alguien te va a sostener". La puesta tiene producción de Pereyra, quien también se hizo cargo del vestuario y la escenografía, música original de Martín Bianchedi y diseño de iluminación de Víctor Chacón. Encontrá acá más info sobre las entradas.