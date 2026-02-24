Ellas son tango, un espectáculo brillante que revaloriza la esencia porteña

Regresar con una propuesta exitosa no siempre sale bien, pero no es el caso de Ellas son Tango. Cuando apenas queda una semana de funciones en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, CABA), se recomienda aprovechar para verlas y escucharlas antes de que baje el telón definitivamente. El alma mater de esta propuesta es la talentosa Andrea Ghidone, quien no sólo baila de manera impresionante sino que además canta y actúa en su composición de María Nieves, encarnando a la bailarina tanguera por excelencia.

La propuesta toma justamente a cuatro exponentes de la música ciudadana, cuatro damas inolvidables que se corporizan en Ghidone, Marisol Otero (Libertad Lamarque), Anita Martínez (Tita Merello) y Julia Calvo (Nelly Omar). Las cuatro toman la esencia de esas mujeres tan conocidas por el púbico argentino de mayor edad que las va a ver, inmortalizadas en películas y programas de televisión, y las recupera para que también las conozcan los más jóvenes.

Para eso les dan como marco una puesta en escena moderna y lujosa, acompañadas por un cuerpo de bailarines impecable y una orquesta perfectamente sincronizada, dirigida por Huberto Ridolfi. Ese conjunto, más la ejecución de los tangos y milongas más populares de cada una, más el despliegue visual que aporta incluso la ropa, convierten a este show en un lujo para la cartelera porteña.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y no es para menos. Anita Martínez rescata la ternura y la picardía de Tita (incuso al cantar Se dice de mi), Julia Calvo aporta la fortaleza y la debilidad a la vez de Omar, Marisol Otero compone a una Lamarque que intuimos genuina y Guidone le aporta profundidad a una persona que conocimos más por su baile que por sus palabras. Y el punto de unión es un personaje especial que interpreta el Chino Laborde, también impecable en sus participaciones, que terminan de armar la excusa para verlas actuando y cantando sobre el escenario.

Un equipo impecable

Pero sin el entorno que tienen estos cinco protagonistas no se lograría el efecto perfecto que tiene este espectáculo: revalorizar con altura a estas protagonistas de la historia del 2 x 4: todo es dinamismo, luz, color y una sincronización que no deja nada librado al azar. Los jóvenes integrantes del Quinteto del Ángel, la orquesta dirigida por Ridolfi: Nicolás Velázquez en el bandoneón, Adrián Enríquez al piano, Elizabeth Ridolfi en viola y Manuel Pepo Gómez en contrabajo marcan el ritmo y la armonía perfecta para que todo funcione como corresponde.

Pero las parejas de baile no se quedan atrás. Aldana Jiménez, Hene Hernández, Elizabeth Cardone, Jimena Calarco, Federico Luna, Andrés Cristian González, Matías Rivas, Rodrigo Hernán Saucedo y Leandro Gómez, el impecable partenaire de Ghidone, son un lujo.

Pero también merecen un reconocimiento tanto la escenografía creada por el Arq. Mauro Marco Puppo (quien además hizo el diseño de video junto a Juan Selva), como el diseño de iluminación de Ariel Conde, el impactante vestuario de Leandro Sánchez y las pelucas de Fabián Sigona, así como el diseño de sonido de Emilio Nicoli. Sin dudas el mapping que les hace de fondo sitúa al espectador en el sitio y tiempo elegidos, llevándolo a un espacio de lujo indulgente como imaginamos que habrá sido en el tiempo de esplendor de estas estrellas que homenajea el espectáculo. Detrás está la producción general de Fernando Castro.

Quedan las funciones de esta semana para disfrutar del show, jueves y domingo a las 20, viernes y sábado a las 21. Prometen volver en junio en otro venue. Encontrá acá más info sobre las entradas.