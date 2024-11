Keane en Buenos Aires: un regreso emotivo en el 20º aniversario de Hopes and Fears

Han pasado dos décadas desde que Hopes and Fears, el álbum debut de Keane, irrumpió en la escena musical y dejó una marca imborrable en los corazones de sus seguidores. Para conmemorar este hito, la banda se encuentra de gira con el tour Keane 20, que los trajo nuevamente a Buenos Aires donde, en cada visita, el público argentino les demuestra un cariño excepcional. El Movistar Arena fue el escenario donde, el 14 de noviembre, Tom Chaplin y sus compañeros ofrecieron un espectáculo vibrante, cercano y emotivo, con un recorrido completo por sus canciones más queridas.

El concierto de Keane en Buenos Aires fue especial desde el comienzo. Con un repertorio de 28 canciones, la banda sorprendió a los fans con la que describieron como la lista de temas más extensa que han tocado en un show. Aunque oficialmente eran 27 canciones, Tom Chaplin, vocalista y líder de la banda, sumó un tema extra - Snowed Under- en respuesta a una petición de una fan del público, quien había sostenido un cartel pidiéndolo. El gesto generó uno de los momentos más emotivos de la noche, resaltando la conexión única entre la banda y sus seguidores argentinos.

Durante más de dos horas y media, Keane repasó sus grandes éxitos de siempre, como “Somewhere Only We Know”, “Bedshaped”, “Bend & Break”, “Is It Any Wonder”, “Crystal Ball”, “Sovereign Light Café”, “Everybody's Changing” y “This Is The Last Time”. Con una mezcla perfectamente balanceada de temas enérgicos y otros más introspectivos, lograron que cada canción se sintiera como una celebración y un reencuentro. Las melodías llenaron el estadio y, en los momentos más calmados, los celulares de los asistentes se encendieron, iluminando el lugar y agregando una atmósfera casi mágica que acompañó las interpretaciones más emotivas.

Como homenaje, Keane incorporó en su lista un cover de “Under Pressure” de Queen, un guiño que fue recibido con sorpresa y entusiasmo. Con la potencia vocal de Chaplin y la energía de la banda, la interpretación del clásico británico se convirtió en un tributo emotivo que hizo vibrar al Movistar Arena

El show fue también un viaje multigeneracional, porque en el Movistar Arena se podían ver a grupos de amigos, parejas y familias enteras, todos reunidos por la música de Keane, que ha acompañado a muchos desde su adolescencia y ha encontrado una nueva audiencia en las generaciones más jóvenes. Las canciones, ahora clásicas, resonaron con una vigencia que solo la música verdaderamente significativa puede lograr.

Chaplin no dejó de reconocer la energía única del público local. Varias veces, entre canción y canción, expresó su gratitud y admiración por el entusiasmo desbordante que caracteriza a los argentinos. “Es increíble la energía que se vive aquí. No la hemos visto en ninguna otra parte del mundo”, confesó con una sonrisa que denotaba sincera gratitud. Este reconocimiento fue recompensado con vítores y aplausos, en un ida y vuelta constante que parecía alimentar a la banda y a los fanáticos por igual.