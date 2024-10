La experiencia colectiva de Atte. Tus Vecinos conquistó al público y a la crítica

Luego de dos exitosas temporadas en la cartelera porteña y con tres Premios Hugo en su haber, El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA), vuelve a recibir a la desopilante comedia musical Atte. Tus Vecinos y por pocas funciones, sólo los domingos de octubre a las 20. Se trata de una creación colectiva de María Belén Amadio, Julieta Molina, Renato Pinto, Agustina Quaglia, Joaquin Scotta, Clara Suárez y Micaela Vargas, quienes además actúan. La propuesta cuenta con un excelente equipo creativo integrado por Juan Pablo Schapira en la la dirección musical, Vanesa García Millán en la coreográfica y Rubén Viani en la dirección general.

En la trama, luego de que su compromiso se haya arruinado por un engaño y después de una amenaza de desalojo por parte del consorcio, Verónica decide hacerse pasar por su ex prometido, Marcos, inquilino adorado por todo el edificio. Bajo esta nueva identidad, Verónica deberá recuperar su lugar, generando muchas confusiones y enredos en la vida de los vecinos.

Conversamos vía Zoom con el director, Viani, para adentrarnos en el éxito de esta encantadora propuesta, y esto es lo que reveló sobre la tarea colectiva que desembocó en este regreso:

"Me alegra ver cómo pudimos humanamente pasar del aula a una experiencia de la industria y mantener el cuidado del grupo en dos ambientes muy distintos -reveló en la charla Viani-. Me puso muy feliz ver la alegría de los alumnos recibiendo un reconocimiento por su obra. Sentían que estaban como en un sueño. Se transforma en una obra del off en la que la gente lo está pasando bien". Atte. tus vecinos es un musical original donde los personajes se sumergen en un torbellino de confusiones; donde las identidades se entrecruzan, los secretos se revelan y las risas son el denominador común.

