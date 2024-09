Los Palmeras confirmaron una vez más que la leyenda sigue vigente

Hay agrupaciones musicales que llevan una vida cosechando éxitos y el amor del público. Muchas surgidas del interior del país, desde donde fueron cimentando su éxito al llevarlo desde su punto de origen a todo el territorio nacional. Por supuesto la ciudad de Buenos Aires no escapa al influjo de bandas influyentes como las que nos ocupa hoy: con 51 años de trayectoria Los Palmeras se convirtieron en una de las bandas más importantes del género tropical, con el que han trascendido a toda la región.

Liderada por Ruben "Cacho" Deicas y Marcos Camino, anoche, viernes 13 de septiembre, brindaron el primero de sus dos shows en el Movistar Arena con total sold out. Luego de los teloneros Naranja Dulce, comenzaron la esperada presentación a las 21.20 con un popurrí de sus más grandes éxitos: "A mover la cola", "Perra", "El más popular" y "Titere". El público estallaba en gritos y aplausos con nada nueva interpretación.

Estuvieron acompañados por un juego de luces y un sonido de lujo, demostrando que la cumbia santafesina no tiene nada de amateur. Y además estuvieron acompañados por invitados especiales como El Bahiano, con quien hicieron "La Suavecita"; Luana del Uruguay para hacer "El embrujo" y "Hoy te vas"; también los acompañó Juan Comesa, de Colombia.

Fue una noche en la que se rindió tributo a grandes clásicos como "Olvídala", "El bombón Asesino" y "Por primera vez", a los que se sumaron éxitos de nuestro rock como "Lamento boliviano" y "La bestia pop".

El sexteto se formó en santa Fe en 1968 con la idea de reflejar la cumbia santafesina y recorrer el resto del país a base de acordeón, tumbadoras y guitarras. A lo largo de esta cinco décadas de historia han publicado 45 discos, entre los que se encuentra Cumbia y Luna - el primero de Oro en 1983 -, Corazón No Me Preguntes - incluye su éxito “La Suavecita” - y Voló La Paloma - Disco de Platino en 1999 -, entre muchos otros.

En un momento de la celebrada noche, Marcos Camino le reveló a la audiencia una primicia: contó que están preparando un disco de covers con cantantes del exterior y, entre ellos, con El Puma José Luis Rodríguez.

Para culminar una noche mágica y plagada de éxitos, cerraron con "Niña bonita", "Soy parrandero" y " Doble Vida". Aunque el público, enfebrecido, no los dejaba ir. Queda otro show el 5 de octubre en el mismo lugar. Encontrá acá más info sobre las entradas.

