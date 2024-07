Lucas Spadafora: "Me costó mucho encontrar mi identidad y hoy disfruto de todo lo que me está pasando"

El mundo del unipersonal subirá un escalón más a partir del sábado 6 de julio cuando a las 23.30 se estrene en la Sala Pablo Neruda de Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1612, CABA) la obra escrita por Lucas Spadafora, Marcos Rauch y Julián Lucero ¿Quién C#o7a Soy?, protagonizada por el ascendente Spadafora con la colaboración de Acu Patriarca. El protagonista destacado de Waterloo, Summer Night City redobla la apuesta y los sábados saldrá corriendo del Metropolitan para cambiarse de ropa y volver a ser adolescente por un rato: "Los adultos dicen que es difícil ser emprendedor en la Argentina. Lo entiendo, pero hoy por hoy, no hay nada más difícil que ser adolescente. Un boom de dudas, inseguridades, dilemas existenciales atormentan las cabezas de la juventud cuando están próximos a terminar el colegio y enfrentarse a la adultez. ¿Qué estudio? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo aseguro mi futuro? ¿Qué dirán de mis elecciones? ¿Quién me gusta?", son preguntas que rondan la cabeza de este artista joven ya consagrado.

La obra está planteada como una cuenta regresiva hacia el final de la secundaria para observar lo que sucede dentro de la mente de los adolescentes. Donde él debe contestar todas las preguntas fundamentales para transformarse en un adulto. Acompañado por los personajes que brillan en sus redes sociales, Lucas invita a reflexionar con humor y desopilantes cuadros musicales, las particularidades que los adolescentes atraviesan hoy en día. Así lo contó él en esta charla vía Zoom:

"Elegí un nombre fuerte con el que decidí ir para adelante. Esa etapa para mí fue una crisis muy fuerte porque además de todo estaba muy expuesto en las redes sociales. Me costó mucho terminar de encontrar mi identidad y hoy disfruto de todo lo que me está pasando", comentó durante la entrevista, y aclaró que el espectáculo es también p ara los padres y las madres que acompañan a los hijos en este proceso. Todos lo pueden disfrutar aunque tiene un humnor picante como el que uso en mi vida. Pero no es zarpado", finaliza.

El espectáculo tiene música original de Fede Couts, dirección de Rauch y producción general de Guadalupe Saadi, escenografía de Grita by Luisa Heine y Magui Diez, diseño de luces de Eduardo Safigueroa, vestuario de Sofía Figueroa, fotografía y video de Betsy Meza Moreno y Ezequiel Rossi, y montaje fotográfico de Patricio Badde. Las funciones serán los sábados de julio a las 23.30 y en agosto a las 23.59. Encontrá acá más info sobre las entradas.