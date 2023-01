Mar del Plata: una agenda teatral múltiple para atraer a los espectadores de todo el país

La temporada teatral de verano en Mar del Plata recién comienza pero los que conocen del tema ya aseguran es que la más exitosa de los últimos años, incluso comparándola con 2019. Así lo hacen saber los grandes conocedores, las autoridades de Multiteatro, empresa encabezada por Carlos Rottemberg (también presidente de AADET) y que lleva a cabo grades apuestas en La Feliz cada añi. Así afirman que "este 2023 logró recuperar su audiencia prepandémica, luego de dos veranos limitados por el factor sanitario. Recordemos que la temporada 2021 terminó antes de comenzar, y las mejores expectativas para la 2022 quedaron truncas en enero ante la fuerte aparición de la variante Ómicron, que hasta obligó a suspender funciones. Solo febrero, y el broche del feriado largo de Carnaval el 28, la hizo estirarse con potencia hasta el final del mes. Por eso este inicio de año le está dando continuidad a lo que ya viene ocurriendo desde abril de 2022 en el país y que tuvo, justamente en el récord de Semana Santa de 2022, el anticipo de lo que después se confirmó sobre la alta concurrencia al teatro y a los espectáculos de música en vivo".

El interesante panorama, en comparación con lo ocurrido en 2020 indica que "fue un 18 % mejor en cantidad de público que la de 2019. La primera semana de enero muestra una paridad en audiencia con aquella de 2020. Sin embargo la proyección indica que estará más próxima a la de 2019 por un factor clave: en esta temporada se perderá una quincena". ¿A qué se debe esta afirmación?

Carlos Rottemberg.



Son varios los factores que ponen de resalto desde la empresa teatral: "Una semana ya se descontó y fue por el atraso provocado por la atención puesta en el Mundial de Qatar y por coincidir las fiestas de fin de año en sábado y domingo -pues no hay funciones teatrales-, justamente los días de mayor convocatoria. La otra semana será menos potente pues se producirá cerca de la culmomación de febrero, ya que el fin de semana largo de Carnaval será más temprano, el lunes 20. Por ese motivo, el pico de la temporada 2023 finalizará adelantándose a esos días".

Pero las particularidades de este verano teatral no terminan de ser analizadas, hay más: la característica principal del 2023 estará dada por "la no polarización en torno a una compañía específica. Esto se debe a la existencia de una variada programación que ha provocado un reparto inusual del interés del público, lo que origina -para bien- que más elencos ingresen en competencia con posibilidades de satisfacer sus necesidades y expectativas".

La información aclaraque, cuando lleguen los datos oficiales, "veremos que no todas las semanas se repetirá el mismo orden de los más convocantes, al no coincidir quienes encabecen en recaudación con aquellos que lo hagan en cantidad de espectadores ante la disparidad de precios de las entradas. Atendiendo al cuadro estadístico que se elija, más de una compañía sostendrá estar a la cabeza de la popularidad".

Sin dudas, todas consideraciones que marcan el devenir de una de las plazas más importantes para los espectáculos en vivo durante el receso de verano.

Sin dudas, no será un verano más en "la Capital del Espectáculo, una marca registrada nacional de ciudad teatral".