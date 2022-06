Martín Paz repasará su historia musical y anticipará nuevas canciones en La Trastienda

Martín Paz nació en una familia de profunda raíz folclórica santiagueña y su ADN es innegable, tanto por el registro de su voz clara y limpia como por su veta de autor y compositor. Durante una década integró el legendario conjunto Los Manseros Santiagueños que fundó su padre Onofre Paz. Pero en año 2000 se lanzó como solista, con sus propias canciones. Es así que este sábado 2 de julio se presentará en La Trastienda (Balcarce 460, CABA) con su espectáculo Canciones que quiero, un compilado de los temas de sus álbumes, junto a los clásicos con los que recorre el país como cantor.

“Me crié con el folclore y creo que el amor viene desde el vientre de mi vieja; ella es autora de canciones. Así que me viene por las dos vertientes. De hecho tengo inclinación por el arte, la música, algo que se fue moldeando con el tiempo de ir con mi viejo a las reuniones; nos quedábamos hasta tarde, Los Manseros ensayaban en casa, en un tiempo estuvo Cuti Carabajal en el grupo, tengo esos recuerdos muy frescos en mi memoria, era un gran aprendizaje”, dice el autor de Zamba de tu adiós rememorando esos tiempos.

“Comencé mi carrera a los 12 años como músico -agrega-, tocando el bombo acompañando a otra persona y a los 16 empecé a tener otras inquietudes, armé un grupito que duró poco pero ya tocaba la guitarra. Para el ‘99 ya había grabado mi primer disco con 20 canciones propias y en el 2007 llegó la posibilidad de integrarme a Los Manseros, con ellos estuve 11 años y grabé cinco discos. Fue un momento bisagra en lo personal y en lo artístico, y un trampolín para estar donde estoy. Gané mucha experiencia en el escenario”, completa.

Vivo: ¿Cómo te preparás para este show en La Trastienda?

Martín Paz: Estoy grabando nuevas canciones con todas las pilas porque me toca defender mi proyecto, mis canciones. El título de mi espectáculo se llama Canciones que quiero, son las que me vienen acompañando hace muchos años, a las que sumaré las nuevas, hay que mostrarlas. Estamos ensayando con la banda y les brindaremos dos horas de esa magia que genera la canción: emocionarse, viajar, los recuerdos. Además va a haber invitados y el recital se va extender con mucho gusto siempre que la gente quiera. Esperamos tanto tiempo para volver a los escenarios que valdrá la pena.

V: ¿Es difícil lograr un lugar para el folclore sen los escenarios porteños?

MP: Creería que no, pero todo depende del acompañamiento de la gente. Siempre se puede organizar un evento privado y que el público te acompañe. Conmigo por suerte lo hacen; es la tercera vez que estoy en La Trastienda que ya me dio dos noches hermosas, inolvidables. Ojalá que esta no sea la excepción. Además quiere contarte que salió un video nuevo de una chacarera que grabé con Omar Roldán, La voz de un amigo.

V: ¿Y cómo te va en como actor en los video clips?

MP: Hago lo que puedo, no soy actor. Le pedí al director que no haga hacer cosas que no estaban en mí, no quiero hacer el ridículo. Fue rodado en San Antonio de Areco, en el bar San Martín. Era la locación que quería y con una mesa rodeada de amigos, para hacer honor a lo que cuenta la canción.

Encontrá acá más info sobre las entradas para este show.