Michale Graves, la voz de The Misfits, este viernes en Groove

Este viernes 2 de diciembre, Michale Graves, la voz de The Misfist, se presenta en Groove (Av. Santa Fe 4389, CABA) a todo rock como parte de su gira American Monster II, South American Tour 2022. La cita comenzará a las 19 y promete mucho punk rock. Luego de tres años desde su última gira por el continente, el músico estadounidense regresa para revivir los álbumes American Psycho (1997) y Famous Monsters (1999), en su totalidad, para alegría de los fans.

Graves fue el responsable de reencarnar a los míticos Misfits desde 1995 hasta el 2001 como su voz principal, grabando los dos discos mencionados así como Cuts From The Crypt (2001), dando un nuevo aire a la banda. Para muchos fue su mejor época. American Psycho fue un disco que marcó el regreso de una de las bandas más influyentes no solamente del punk rock, sino que de muchas agrupaciones consagradas del metal, hardcore y el rock independiente. Como autor y compositor de la mayor parte del repertorio de aquellos discos, con grandes clásicos como "Dig Up Her Bones", "Fiend Club", "Scream", "Saturday Night" y "Descending Angels", entre otros, Michale se prepara para revivir esas canciones icónicas en esta gira sudamericana. Los éxitos y el sonido de Misfits que reencantó y logró conquistar nuevas audiencias en la segunda mitad de la década del '90 podrán ser coreados y mosheados por todos sus fans que asistirán a las distintas fechas de esta gira.

Luego de dejar Misfits, Graves formó junto a su ex compañero Dr. Chud la banda Graves, que publicó un solo álbum llamado Web of Dharma. Después de dos exitosas giras por los Estados Unidos, justamente fueron las diferencias entre ambos lo que disolvió la agrupación, tras lo cual Michale formó Gotham Road. Sacaron un álbum previamente a que se tomara un tiempo para unirse a los marines estadounidenses. Luego de esto, trabajó en su álbum solista debut, llamado "Punk Rock is Dead". Y ahora recupera el sonido de la formación que más lo marcó y a la que contribuyó enormemente con sus canciones, para recordarle al público en vivo lo buena que fue esa etapa musical.

Encontrá acá más info sobre las entradas.