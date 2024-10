"Música para Tigresas comenzó como un homenaje a mi mamá y fue derivando a otras historias femeninas", dice Dalila Real

Con autoría de Laura Antenzon y Leandro Rosati, quien también se hizo cargo de la dirección y puesta en escena, Dalila Real lleva adelante Música para Tigresas, una propuesta que se presenta los domingos a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (Av. Corrientes 1543, CABA). Se trata de la nueva producción del grupo Los CometaBrás, una obra que habla sobre el universo femenino, sobre los distintos arquetipos y cómo, desde ellos, nos vinculamos con la realidad, el amor, los desengaños, las luchas, el inexorable paso del tiempo y sus consecuencias con la distancia y la empatía que nos permite el humor.

Dalila actúa, canta, se acompaña con instrumentos, transita por climas dramáticos, juega escenas cómicas y conjuga el relato con números de varieté. Todos estos elementos son los que conforman la poética del grupo desde sus inicios. Y así lo contó ella en una entrevista vía Zoom:

"Me volví a conectar con mis escritos, con bocetos de canciones y me encontré con un montón de objetos animal print, que era herencia de mi mamá. Entre todo esto apareció mi primer unipersonal del teatro musical en el que me acompañaron otras mujeres compositoras. Música para Tigresas es un homenaje a mi mamá y fue derivando a otras historias femeninas. El mensaje habla de una mujer que en su juventud intenta cambiar el mundo y la vida la va llevando con situaciones difíciles hasta que dice que va a hacer lo que ella quiera y unir a la gente para hacer un mundo mejor", dijo la protagonista durante la charla. La puesta tiene coreografía y asistencia de dirección de Marcela Trajtenberg, así como arreglos musicales de Juan Rivero y Roy Valenzuela.

Una gran oportunidad para ver en vivo a esta excelente intérprete. Encontrá acá más info sobre las entradas.