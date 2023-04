Pedro Capó: "Los sábados mi casa olía a limpiador con música de Valeria Lynch"

Pedro Capó asegura estar "contentísimo, no quepo en mi propia piel. Acaricié muchos años la ilusión de presentarme en la Argentina. Llevo un mes y medio ensayando en Puerto Rico para hacer todas las canciones de mi trayectoria completa, desde mis comienzos hasta ahora. Con ustedes tengo una relación que llevamos a la distancia y estoy feliz de poder verlos cara a cara". Es que por fin llegará a los escenarios argentinos el autor del hit mundial Calma, y quien recientemente estrenara un tema a dúo con Lali: Una vez más.

Realizará tres conciertos en el país con La Neta Tour 2023: el 10 de agosto en el Teatro Quality de Córdoba, el 11 en el Centro Cultural Gúemes de Rosario y el 12 en La Trastienda de Buenos Aires. En entrevista telefónica el nieto del célebre Bobby Capó (autor de temas universales como Piel Canela), evocó la música que escuchaba de chico: "Todo lo que sonaba en la radio en Puerto Rico, salsa, merengue, baladas de los '80, canciones románticas. Los sábados mi casa olia a limpiador y a Valeria Lynch, porque era el momento de limpiar las ventanas ayudando a mi mamá. En cambio mi papá era más roquero, escuchaba a The Beatles, Zeppeling y cantautores como Serrat. En mi adolescencia me volqué al rock alternativo de Seatle, el mexicano y el argentino. Fue así que empecé componiendo rock en español. Después me fui a vivir a Nueva York, donde estuve 10 años, y me volqué al hip hop". Ecléctico como pocos, fue difícil encasillarlo en un solo estilo, "se preguntaban adónde metemos a este muchacho. La realidad es que fueron muchas cosas las que me formaron".

Sobre su colaboración con Lali y la posibilidad de que la gran artista argentina lo acompañe en sus presentaciones en nuestro país, Pedro confiesa con modestia que "siempre cabe la posibilidad de molestar amablemente a mis colegas y les recuerdo que hay fechas en las que voy a estar en su vecindario, y cabe el honor de que me acompañen esa noche. Con Lali tengo una amistad de años, como con Luciano Pereyra y los chicos de MYA. Me llena de mucha ilusión celebrar esos momentos junto a alguno de ellos".

Justamente, producir este último disco fue una experiencia distinta para Capó porque lo hizo "completamente en mi casa, en un rinconcito, con ayuda con Diego Contento, un aliado increíble. La pandemia me empujó a hacerlo así y fue una de las cosas más lindas que me dejó. Fue un proceso introspectivo, a veces incómodo, creativo pero con vulnerabilidad, que me permitió abrirme más en las letra. Fue una catarsis, mi vehículo de expresión que es la música me permitió desahogarme y que resuene en los demás. Me permitió crear una especie de burbuja que funcionó muchísimo y que se convirtió en un proceso de estímulo creativo. Por eso voy a viajar a Nashville para crear allí otro espacio creativo y grabar las nuevas canciones".

Pedro Capó también tiene una importante carrera como actor y estando dedicado de lleno a la música en la actualidad, es "un vicio que de vez en cuanto despunto. Siempre fue algo cíclico en mi carrera: la música es mi ancla, la actuación tiene un segundo plano. Primero me enfoco en mi proceso creativo, a disfrutarlo y después la actuación. Si entre medio de las grabaciones y las giras puedo combinar algo de interpretación, me lanzo".

La alegría de tenerlo cantando para nosotros seguramente sea compartida desde arriba de estos escenarios que lo recibirán dentro de unos meses. Encontrá acá más info sobre las entradas.