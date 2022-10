Puy Navarro: "Soy partidaria de la muerte digna"

Solo una persona creativa y receptiva como Puy Navarro puede crear una obra como Else y Henry. Es escritora, directora, productora y actriz que viene trabajando desde hace tiempo en diferentes escenarios como los de Nueva York. Sus trabajos incluyen ser dirigida por Stephen Daldry en Far Away o ser finalista en el festival de Sundance con un texto propio, el guión de La Vida es sueño o el delito de haber nacido. Y casi sin querer le nació la obra que hoy presenta en Buenos Aires, en el particular horario de los sábados a las 16 en el teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3380, CABA).

Y además es valiente pues se metió con un tema de esos de los que nadie habla: la eutanasia. Pues, tomando inspiración de una historia real, Else ha contraído una enfermedad terminal y el tratamiento a seguir es muy fuerte. Ella quiere acabar con su sufrimiento lo antes posible pero su marido, Henry, lucha para que ella resista. En el medio de esta lucha silenciosa llega Richard, el hijo de Henry con su primera mujer, pero padre e hijo acaban peleando. Es así que Henry tiene que decidir entre complacer los deseos de su mujer de morir o hacer todo lo que esté en su mano para salvarla.

No por ser una temática universal y casi cotidiana, está exenta de discusión y cuestionamientos. Sobre el surgimiento de la idea y cuánto estamos dispuestos a sacrificar por amor hablamos con Puy, esta talentosa autora y directora:

La puesta de El Extranjero tiene como intérpretes a Silvina Katz y Marcelo Pozzi en los roles principales de adultos. También Alexia Moyano o Sol Cintas, son Else Joven y José María Gómez Samela el Henru Joven. Bautista Duarte hace de Richard y Emiliano Barabino del doctor Fernández. Además, hay músicos en vivo: Fito Lema e Ivo Sebastián para terminar el combo artístico. La obra, producida en colaboración con el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), merece ser vista y debatida. ¿Qué harías vos en lugar de Henry?

