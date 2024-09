"Siempre me dieron curiosidad los velatorios", dice el autor de Para Partir

Ignacio Sánchez Mestre escribió y también dirige Para Partir, una obra que presenta su nueva temporada en el teatro Astros (Av. Corrientes 746, CABA) con el apoyo, y en el marco de la programación de Paraíso Club. La pieza indaga en la pérdida de uno de los miembros centrales de una familia y en cómo los que quedan enfrentan las historias y creencias que orbitan en torno a esa ausencia, desencadenando una serie de situaciones conmovedoras. Sin dudas un tema que toca de cerca a cualquier espectador.

Está ubicada en un paisaje costero envuelto en niebla, donde los roles se invierten: el que ha partido se convierte en el gran anfitrión que no dejó un solo detalle al azar: Roberto (interpretado por Luciano Suardi) organizó su propia despedida frente al mar, con su canción favorita, un poco de whisky y sólo los invitados que él mismo eligió para compartir su tiempo, su espacio y su voz. Una voz poética y lacónica, como el sonido del mar. En este caso y, paradójicamente, la presencia más potente es la de quien ya no está.

La propuesta está interpretada por un elenco de lujo: Mara Bestelli, Mónica Raiola, Luciano Suardi, Daniela Korovsky, Pilar Mestre, Andy Pruss y Sofia Saborido. Para ahondar en la trama y la resolución, entrevistamos vía Zoom al propio Sánchez Mestre, director de la puesta y esto es lo que nos contó:



"De chico siempre me interesaron los velorios como reuniones, me llamaba la atención el ámbito y las actitudes, porque a veces hay gente qu se ríe y se tapa porque no corresponde. La obra es un gran velorio en el que se recuerda al muerto y empezamos a conocer mucho de este personaje que no está. Aclaro que e bastante graciosa, una comedia dramática", explicó el autor durante la entrevista..

La música original es de Fernando Tur, la iluminación de Juan Zoglio, el vestuario de Lara Sol Gaudini, la escenografía de Santiago Badillo y la producción de María La Greca. Las funciones los martes de septiembre y de octubre a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.