"Solita y Brandoni me dieron lecciones de historia teatral", dice el director de ¿Quién es Quién?

Apenas faltan unas tres semanas para que en el Teatro Liceo (Rivadavia 1499, CABA) se estrene la obra que por primera vez tendrá juntos sobre un escenario a Soledad Silveyra y Luis Brandoni. ¿Quién es quién?. Luego de tener una probadita de lo que ocurrirá en el escenario de esa preciosa sala, una producción de Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé, conversamos con el director, Héctor Díaz, para conocer de primera mano el proceso de gestación de esta versión sobre le texto de Audrey Schebat: "En principio, los productores le habían acercado el material a Solita y ella tuvo la idea de trabajar con Beto. En ese momento él estaba con otro proyecto pero eligió esta obra porque hubo algo que le interesó y lo mismo que trabajar con Silveyra porque nunca se habían cruzado en teatro. Habiendo cumplido con una primera lectura, todavía no tenían director. Y ahí se les ocurrió a Tomás y a Juan Manuel que yo podía ser un buen candidato. A mí me pareció un honor dirigirlos y dije que sí. En los últimos meses estuvimos trabajando y ahora, increíblemente, faltan semanas semanas para estrenar", reveló.

Además, consultado sobre el atractivo de este texto en el que un matrimonio de muchos años está esperando la llegada de otra pareja para cenar y en la espera surgen diálogos muy particulares: "Lo que más me interesó es el vínculo que está muy desgastado, ya no se comunican bien y de alguna manera se están manteniendo en una situación un poco paralizada. Así es que un hecho fortuito que ocurre y que en principio no tiene que ver con ellos, termina reflejándose en los dos a partir de que el personaje de Solita empieza a darse cuenta de que le pasa algo, que empieza a reflejar su propio estancamiento y ingresar a un territorio muy fangoso y expone los problemas. Me interesó porque habla de lo frágiles que son los vínculos, que parecen eternos pero que en realidad una cosa mínima los puede voltear al costado del camino. Me parece que esta obra hace eso, con mucho humor al principio, y después con mucho cinismo en un gran tramo. Está presentada con mucha frontalidad y emoción. Los actores pueden lucirse mucho con este texto. En resumen da cuenta de lo frágiles que somos y que aquello en lo que más nos afirmamos quizás es algo muy débil, etéreo. Queremos ser seres sólidos, pero en realidad estamos a expensas de cualquier viento que nos desestabiliza".

Conciente del respeto Héctor tiene hacia dos de los actores más importantes del espectáculo argentino, el director pensó que le iba a costar vincularse con ellos desde lo humano. Todo lo contrario, se encontró con "dos personas con mucha mucha ansiedad por empezar a trabajar. No soy un director que llega con los planes hechos sino que trabajo mucho con lo que los actores me dan y el resultado sale en conjunto. Al ver que estábamos en un nivel de paridad me tranquilicé porque íbamos a estar todos compartiendo el viaje. Y la verdad es que terminó siendo todo muy fácil y muy divertido. Son dos personas con mucho humor, muy distinto el de uno y otro. Un poco más más alocado el de Solita y uno más frío y mental el de Beto. Para mi, si no hay humor en un trabajo, no hay forma de avanzar. Así que me resultó muy apacible, son dos personas muy entregadas al trabajo y establecimos un hermoso vínculo. Y de alguna manera es encontrarme con nuestra historia también, en general y del teatro en particular, de la cultura. Ellos me dieron lecciones de historia maravillosas".

Apoyados en una hermosa escenografía de Lula Rojo, la iluminación de Stefany Briones Leyton y en el vestuario de Romina Giangreco se termina de armar la ecuación para cuando se levante el telón por primera vez el 8 de enero. Sin dudas, marcará un hito en la escena teatral porteña. Encontrá acá más info sobre las entradas.