"Somos Nosotros plantea si se deben ocultar o hablar los temas más profundos de la pareja", dice Germán Tripel

¿El amor moderno se caracteriza por la experimentación? Individualmente o en pareja, ¿se lo vive con libertad? Esta es la premisa sobre la que se apoya Somos nosotros, la obra de Macarena Del Mastro y Marcelo Caballero que regresó a la cartelera porteña desde comienzos de enero. Bajo la dirección general de Ariel del Mastro, y protagonizada por Denise Dumas, Fede Bal, Sofía Pachano, Germán Tripa Tripel y Lionel Arostegui, sube a escena en el Teatro Multitabaris (Av. Corrientes 831, CABA) para que el espectador se cuestione todo lo que creía saber sobre el amor y las relaciones de pareja.

La comedia gira en torno a una pareja feliz que, cuando un tercero aparece en su relación, salen a la luz en su núcleo las preguntas guardada: ¿Cuánto estás dispuesto a compartir con tu pareja? Esta obra hace reír, dudar y reflexionar sobre el amor proponiendo una montaña rusa de carcajadas y emociones! En una charla sincera, como es habitual, Germán reveló el entramado de este regreso a los escenarios porteños:

Aquí Tripel encarna a Julián, la persona que entra dentro de una pareja ya establecida. "Me siento bien siempre que actúo en cualquier obra, trato de encontrarle algo a mi personaje que me provoque disfrute. A este lo encarné desde un lugar mucho más inconsciente y lo re disfruto. Hacer obras de texto me re divierte, me siento súper cómodo desde lo que me proponen desde la dirección. Esto surgió porque con Fede y Sofi hicimos Kinky Boots en Mar del Plata y quedamos amigos. Quisimos hacer una obra juntos de vuelta y disfruto mucho molestarlos y hacerles cosas arriba del escenario", contó.

El diseño de vestuario es de Gigi Romano, el de luces: Anteo y Ariel del Mastro; la producción ejecutiva de Laura Manganelli, la dirección y puesta en escena de Caballero, con la coordinación de producción de Rocío Gómez Cantero y la producción general de Tomás Rottemberg y Theremake.net. Las funciones son de miércoles a domingo y acá podés encontrar más info sobre las entradas.