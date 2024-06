Vacaciones de invierno: School of Rock, Soy Muni y Hugo Midón entre los elegidos

Los infantiles más esperados llegan entre junio y julio a la cartelera porteña. Entre ellos School of Rock, la versión teatral de la exitosa película protagonizada por Jack Black, y Masha y el Oso, que retorna la teatro para alegría de los más chiquitos. Aquí de todo para elegir.

School of Rock

Basada en la película de Paramount de Mike White, con texto, de Julian Fellowes (el creador de Downton Abbey) letras de Glenn Slater y música de Sir Andrew Lloyd Webber (con arreglos especiales de The Really Useful), el 20 de junio llega al Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA), el musical familiar más esperado del 2024. Con un formidable elenco adulto encabezado por Agustín Aristarán, Angela Leiva, Sofía Pachano y Germán Tripel, incorpora a 39 chicos artistas que, además de actuar, cantar y bailar, tocan en vivo por primera vez en un escenario distintos instrumentos musicales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Atención a estos datos: la producción garantiza durante toda la temporada localidades desde $ 15.000, al efecto de llegar con su propuesta a la mayor cantidad posible de audiencia gracias al compromiso de sus cuatro productores: MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos y Tomas Rottemberg y Preludio Producciones. Y la temporada es limitada e improrrogable hasta el domingo 28 de julio. Las funciones se desarrollarán de miércoles a domingos, con dos diarias los feriados y durante el receso escolar.

El equipo creativo está compuesto por el director Ariel Del Mastro, Marcelo Caballero en la dirección actoral, Analía González en la coreográfica, Jorge Ferrari en el diseño escenográfico, Federico Vilas en la producción musical y Sebastián Mazzoni en la dirección vocal. No hace falta que te contemos de qué se trata, porque la historia es bien conocida y muy amada por todos. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Plim Plim Energía Musical

Desde el sábado 15 de junio, el personaje querido por los más pequeños vuelve con un espectáculo renovado junto a sus amigos para presentarse en el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348, CABA) a las 14. El show, en formato de recital, promueve hábitos saludables y valores positivos. Está acompañado por un gran despliegue multimedia enteramente desarrollado por el creador del payaso, Guillermo Tita Pino y el equipo de Show en Vivo.

Plim Plim, Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li descubrirán la mejor manera de llenarse de energía para vivir aventuras mágicas en un show interactivo donde los niños podrán cantar, bailar y jugar con sus personajes favoritos y con todos los hits como: "Cabeza, hombro, rodilla, pies", "Aram sam sam" y "Cerdito enojón”. Además no faltará el último hit "Abejita Chiquitita", que en tan solo un año tiene más de 250 millones de visitas en YouTube. Estarán en esta sala hasta finalizar las vacaciones de invierno. Se podrá disfrutar de Energía Musical los fines de semana de junio a las 14.. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Lexi, hablemos de dislexia

Este espectáculo para toda la familia, que hace hincapié en niños de 8 a 12 años llegará el 12 de julio al Teatro Picadero (E. S. Discéplolo 1857, CABA) y se presentará hasta el 31 del mismo mes, con funciones de miércoles a domingo. Eli es una niña de 9 años que siente que nunca alcanza los objetivos: en el colegio le va mal, la retan, saca malas notas. Nadie parece apreciar sus habilidades y su gran imaginación. Y no logra comprender cuál es su problema hasta que un día aparece Lexi, un gracioso, revoltoso y creativo monstruo que la acompañará por el resto de su vida. Lexi se presenta como una dificultad del aprendizaje que afecta las habilidades de lectoescritura y ayuda a Eli a descubrir sus desafíos y virtudes. Eli intenta constantemente deshacerse de él, pero Lexi continúa acechándola todo el tiempo en el colegio y en su casa. Lo peor es que, a pesar de sus enormes esfuerzos, sus padres y sus maestros insisten en creer que es perezosa o que no se esfuerza lo suficiente. Entonces Lexi decide hacerse pasar por el inspector de la escuela para darles una lección. Al final, con dedicación, paciencia y amor, todos ayudan a Eli a abrazar a su “constante compañero” como una parte especial y única de sí misma.

El elenco está integrado por Luján Blaksley, Cristian Damián Zeballos, Denise Corron, Andrea Cho, Agustín Morcillo, Juan López Boyadjjan, Lucía Hunicken y Micaela Jacu, quienes interpretarán el texto de Delfina Perri, con música original de Diego Lozano, escenografía de Giuliano Benedetti, vestuario de Gustavo Alderete (La Polilla), dirección vocal y arreglos de Eugenia Gil Rodríguez, dirección coreográfica de Fede Fedele, quien también dirige junto a Lali Vidal. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Soy Muni

Del 13 al 28 de julio, en el moderno Teatro Politeama (Paraná 353, CABA), podrás disfrutar de Soy Muni: Una Aventura Musical, show, para toda la familia que llevará a los chicos hacia un mundo de música, juegos y diversión. Se trata de una historia llena de canciones y coreografías vibrantes, prometiendo un espectáculo lleno de magia y aprendizaje. En esta aventura Muni no estará sola, la acompañarán sus amigos de la tele, creando momentos inolvidables, entre canciones originales que llenarán el escenario de energía y color. También habrá personajes inolvidables e interacción con el público, asegurando juegos y diversión en una historia llena de sorpresas y momentos divertidos. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Derechos Torcidos

Celebrando el 80° aniversario del nacimiento de Hugo Midón, esta obra regresa a los escenarios transmitiendo un mensaje de esperanza y superación, con canciones se cantan en todas las escuelas del país. Está conformado por dos elencos de talentosos niños y jóvenes actores (entre 6 y 16 años), muchos de ellos con experiencia en grandes musicales, que fueron seleccionados en un casting entre más de 500 postulantes. El rol protagónico de Pocho está a cargo del actor Joaquín Catarineu, bajo la dirección musical de Carlos Gianni. Y se completa con dos elencos integrados por Guido Encinas, Erni Veiravè, Achu Mazzeo, Fiorella Cilento, Clara Zabala, Nina Pérez Pradal, Mateo Sciarreta, Benjamín Pintos Salgado, Nina Ordeig, Manuela García Dudiuk, Patricio Pérez Piñero, Santino Ríos, Emma García Torrecilla y Juana Silva. La puesta está dirigida a su vez por Ariadna Faerstein y Nicolás Alan Medina.

Siempre con su reflexión sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, los pequeños artistas protagonizan una puesta que muestra la realidad de las infancias y la importancia de cuidarlas. Los chicos vuelven a alzar sus voces para cantar las maravillosas canciones que se convirtieron en verdaderos himnos. Estrena el 29 de junio a las 16 en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA). Durante las vacaciones de invierno, del 15 al 21, estarán todos los días. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Masha y el Oso

El musical infantil se despide de la Argentina para presentar una aventura que tendrá divertidas canciones, magníficos decorados y una historia para que las familias bailen y canten al ritmo de los temas más populares de Rescate en el circo!. Masha y el Oso estarán en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA) jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21 y jueves 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de julio, a las 14:30 y 16:30. El show transmite valores sobre la verdadera amistad, la libertad de la creatividad y las habilidades básicas de una manera divertida e inteligente. Encontrá acá más info sobre las entradas.