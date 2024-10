“Vengo de un origen muy humilde -dice el director uruguayo Wosh Machin-. Había un centro CED de desarrollo económico donde daban talleres de teatro. Era como el escape para todos los gurises del barrio, todos los que querían hacer algo distinto, porque más que fútbol no había. Entonces me anoté. Y ahí descubrí que en el teatro había una comunicación que se daba entre el espectador y el artista. Ví que era otra forma de comunicar y no lo quise soltar más. Para mí el arte es una manifestación de comunicación y, sobre todo, de escape de la marginalidad. Una vez que conocí el teatro, quise compartirlo con la gente. Sobre todo con aquella que no tiene estudios. Incentivarla para que participe de talleres y se capacite. Para eso creé el Teatro de Conciencia donde tenemos artistas emergentes mezclados con estrellas, y a todos se les da visibilidad".

Con esta premisa es que trae a Buenos Aires su obra Duele, en la que comparten el escenario actores de diferente preparación. Una obra que habla sobre la depresión y la salud mental. El miércoles 20 de noviembre, a las 19, se presentarán en Multiescena CPM (Av. Corrientes 1764, CABA) Susana Fernández, Jaime Montaos, Alexandra Sosa, Daniel Fernández, Sandra Barrera, Graciela Cabrera y Karina Videla. Dedciado a poner en escena temas que molestan, incomodan, sonrojan y generan murmullos, Wosh Machin conversó con nosotros vía Zoom antes de su llegada al país para anticipar la obra. Esto es lo que reveló:

Durante la entrevista reveló: "Me gusta incomodar, creo que es algo nato en mi. Elijo hablar sobre la violencia de género, la trata, las adiciones. No hago un teatro convencional. Por eso mismo no subo al escenario para que me aplaudan, subo para quejarme. En el teatro me siento muy libre y lo disfruto un montón".

El mes que viene regresa con su Teatro de Conciencia, en lo que será una gran oportunidad para escuchar otras voces. Encontrá acá más info sobre las entradas.