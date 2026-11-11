Cuatro décadas de esperanza contra toda desesperanza

Tenía solo 25 años. Como periodista del entonces diario La Razón me tocó acompañar la comitiva de Juan Pablo II en su recorrido por Argentina durante 1987. Fueron jornadas multitudinarias donde se repitieron mensajes que conmovieron a todo el país, en diferentes ámbitos sociales, políticos y económicos.

No en vano, en esta visita también histórica, el Papa Leon XIV está haciendo alusión a San Juan Pablo II, que dedicó tres encíclicas al mundo del trabajo y la solidaridad, en tiempos en los cuales la previsible caída del Muro de Berlin de ningún modo podría justificar el pensamiento único de la globalización ni suponer el fin de la historia y la detención de todos los sueños humanos bajo la mano mágica del Dios mercado.

San Juan Pablo II fue muy claro cuando se reunió en el Mercado Central de Buenos Aires junto a más de medio millón de trabajadores que lo aclamaban. Sostuvo que el rol de las organizaciones obreras no era solamente discutir mejores condiciones de trabajo, sino un proyecto de país:

“No podéis conformaros con unos objetivos de corto alcance -enfatizó- m cuya única finalidad se reduzca a la concertación colectiva de las remuneraciones y a la disminución de las horas laborales…

“Esforzándoos en ser solidarios, poco a poco lograréis contener los efectos de la degradación o la explotación, y los sindicatos serán un exponente en la construcción de la justicia social, del reconocimiento de los justos derechos de los trabajadores y de la dignidad y del bien verdadero de la sociedad. Entonces, sin confundir vuestra acción de solidaridad con la actividad política, influiréis en la sociedad de un modo más incisivo que cuando se pretende actuar directamente en la vida política solamente desde el asociacionismo sindica”.

Ante empresarios, en un acto histórico en el Luna Park, San Juan Pablo II llamó a los empresarios a “contribuir a que se multipliquen las inversiones productivas y los puestos de trabajo, a que se promuevan formas adecuadas de participación de los trabajadores en la gestión y en las utilidades de la empresa, y a que se abran cauces que permitan un mayor acceso de todos a la propiedad, como base de una sociedad justa y solidaria”.

Por eso cuando el Papa León XIV llamó a evitar la tentación de la corrupción; a trascender la estructura de pecado de una empresa considerada como un fin de avaricia en lugar de servicio; y a consolidar instituciones transparentes, la resonancia con lo mencionado en 1987 por Juan Pablo II fue muy importante:

“No olvidéis nunca que lo realmente peligroso son las tentaciones que pueden acechar vuestra conciencia y vuestra actividad: la sed insaciable de lucro, la ganancia fácil e inmoral; el despilfarro; la tentación del poder y del placer; las ambiciones desmedidas; el egoísmo desenfrenado; la falta de honestidad en los negocios y las injusticias hacia vuestros obreros”.

No en vano la figura de Enrique Shaw estuvo presente en la memoria del Papa León: un empresario que se consideraba un trabajador, que se negó a despedir empleados frente a las indicaciones de sus casas matrices y que habló de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.

No en vano también sobrevoló el mensaje al mundo del trabajo la figura de Wenceslao Pedernera, “el santo de la puerta de al lado”, que desde el movimiento cooperativista campesino también fue una expresión no sólo de martirio por luchar junto a su pueblo sino de organización de abajo hacia arriba de la energía que se hace carne en el principio de subsidiariedad.

Un principio de subsidiariedad que hoy clama al cielo por una eficaz regulación de las redes sociales y los algoritmos manipuladores, porque la auto-regulación de los magnates tecnológicos no puede ser una solución ni para la crisis existencial ni para la crisis ambiental de nuestro planeta.

En agosto de 2023, en Lisboa, también me tocó escuchar -esta vez como miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales-, las magníficas palabras que el Papa Francisco le dirigió a los millones de jóvenes en tiempos de la nebulosa digital:

“…Para Dios ninguno de nosotros es un número. Es un rostro, es una cara, es un corazón. Quisiera que cada uno vea una cosa: muchos hoy saben tu nombre, pero no te llaman por tu nombre. De hecho, tu nombre es conocido, aparece en las redes sociales, se elabora por algoritmos que le asocian gustos y preferencias. Pero todo esto no interpela tu unicidad, sino tu utilidad para los estudios de mercado. Cuántos lobos se esconden detrás de sonrisas de falsa bondad, diciendo que saben quién sos, pero que no te quieren; insinúan que creen en ti y prometen que llegarás a ser alguien, para después dejarte solo cuando ya no les interesas más. Y estas son las ilusiones de lo virtual y debemos estar atentos para no dejarnos engañar, porque muchas realidades que hoy nos atraen y prometen felicidad después se muestran por aquello de lo que son: cosas vanas, pompas de jabón, cosas superfluas, cosas que no sirven y que nos dejan vacíos por dentro”.

Resonaban entonces también las expresiones de San Juan Pablo II en la avenida 9 de Julio de la Argentina, cuando ya en 1987 proclamaba como una admonición de lo que hoy ocurre con las redes sociales, en tiempos en los cuales la internet ni siquiera había hecho una expansión mundial: “hay que superar la tendencia al anonimato en las relaciones humanas; hay que hacer un esfuerzo positivo para convertir la “soledad” en “solidaridad”, buscando momentos de intercambio, de comprensión, de confianza, de ayuda”.

Han pasado 39 años de aquellos momentos inolvidables, y ahora junto a mi familia, mis amigos y el pueblo entero, disfruto como uno más de esta maravillosa expresión de fe comunitaria y de esperanza que un Papa nos trae a la Argentina, con muchos desafíos novedosos pero también con la vigencia permanente de una prédica que no envejece sino que se hace profunda convocatoria a una Argentina que se resiste a caer: “La economía debe estar el servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía”.

Cuatro décadas. Temas pendientes y lacerantes. Un llamado al diálogo y la amistad social con creatividad e imaginación. A pesar de todas las dificultades, el odio y el narcicismo no pueden tener la última palabra en nuestra Patria.

*Miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales