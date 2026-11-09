Paraguay: Allanaron la mansión de Santiago Peña tras su destitución y hallaron una bóveda oculta que intentan abrir

El Ministerio Público de Paraguay allanó la mansión de verano del expresidente Santiago Peña, en la ciudad de San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, como parte de una investigación por el colapso bancario de Ueno Bank que habría provocado su destitución y detención. Durante el operativo, los investigadores encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa. Hasta el momento, las autoridades no han podido abrirla.

El allanamiento de la propiedad situada en la zona de Ciervo Cuá, departamento de Cordillera, estuvo a cargo de una comitiva del Ministerio Público integrada por los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore.

"Causa Ueno Bank: realizan allanamiento en inmueble del expresidente Santiago Peña en San Bernardino", es el título del texto donde la Fiscalía brindó detalles sobre las investigaciones "por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor".

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Durante la inspección en la mansión de verano del destituido presidente paraguayo, los efectivos encontraron una bóveda que se encontraba escondida detrás de una pared falsa, y que cuenta con un sofisticado mecanismo de seguridad de origen israelí. Para abrirla, se requiere cuatro métodos simultáneos de verificación: reconocimiento facial/iris, huella dactilar, PIN y llaves multilock.

El allanamiento de la casa de Peña se da "por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor", informó la fiscalía en un comunicado.

De igual manera, los fiscales decomisaron el teléfono celular del expresidente en el Regimiento Escolta Presidencial, donde cumple prisión preventiva por orden del juez penal de Garantías Humberto Otazú. El viernes pasado había sido destituido de la Presidencia tras un acelerado juicio político en el Senado.

La propiedad de Peña fue construida entre 2024 y 2025, durante su mandato como presidente de Paraguay, tiene 1.015 m² construidos en un predio de más de 5.000 m² y vale USD 2 millones. La obra se habría financiado con un millonario préstamo otorgado por Ueno Bank. Sin embargo, según las investigaciones del Ministerio Público, las cuotas del crédito representaban seis veces su salario mensual como jefe de Estado.

La residencia quedó bajo investigación por las operaciones crediticias utilizadas para financiar su construcción. De acuerdo con documentación citada por los medios paraguayos, Peña recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank en mayo de 2024 por un monto superior a 3.500 millones de guaraníes (unos 560.000 USD).

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Según medios locales, su construcción costó unos 7.700 millones de guaraníes (equivalentes a aproximadamente 1,2 o 1,3 millones de dólares), financiados con préstamos de Ueno Bank.

El 13 de mayo de 2024, el banco le otorgó dos préstamos simultáneos por 3.548 millones de guaraníes (567.254 dólares). Las cuotas mensuales, 239 millones de guaraníes (38.250 dólares), equivalían a seis veces su sueldo presidencial.

El banco digital Ueno Bank fue intervenido el martes por el Banco entral del Paraguay (BCP) por insolvencia y unos tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos. Ocho de sus directivos están presos. El nuevo mandatario informó que ya se le devolvieron los depósitos a casi 1,2 millones de ahorristas por un monto cercano a 158 millones de dólares. Está previsto que el proceso de restitución continúe a lo largo de la semana.

RM /AF