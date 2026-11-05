Bullrich no para de diferenciarse de Milei: defendió la libertad de prensa y cuestionó los cambios electorales por decreto

La libertad de prensa, la división de poderes y los límites al ejercicio del poder fueron algunos de los ejes que eligió Patricia Bullrich para exponer su visión sobre la República. En una nueva señal de diferenciación con Javier Milei, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reivindicó el papel del periodismo como mecanismo de control sobre los gobiernos y cuestionó la posibilidad de modificar las reglas electorales mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU).

"No conozco presidentes que no hayan sido cuestionados por la prensa", afirmó la senadora durante su participación en "Diálogos para la Argentina, edición 2026", la jornada organizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en la Bolsa de Comercio. En su exposición, mencionó a Arturo Illia, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Cristina Kirchner y al propio Milei como presidentes que atravesaron cuestionamientos periodísticos.

Jorge Asís: “Patricia Bullrich será candidata a presidente, lo tengo confirmado"

"La obligación que tenemos es que la pregunta nos incomode", sostuvo. La definición adquirió especial relevancia en medio de los reiterados cruces del Presidente con periodistas y medios de comunicación. Bullrich, que hasta hace poco integraba el Gabinete nacional, planteó que la libertad de prensa es "el primer control que tiene un ciudadano contra el poder".

La senadora también se refirió a su experiencia durante la búsqueda de Santiago Maldonado, cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad. "Estuve bajo el escrutinio del periodismo. Se preguntaban: ¿dónde está Santiago Maldonado?", recordó. Y agregó: "Aprendí que la verdad se defiende con argumentos".

Según sostuvo, las conclusiones de la investigación fueron respaldadas por 55 peritos y por jueces de primera y segunda instancia. También llamó a pensar antes de responder y a asumir la responsabilidad que implica el ejercicio de la función pública.

Bullrich se reunió con sus "incondicionales" y lanzó una indirecta a Javier Milei



Bullrich cuestionó los cambios electorales por decreto

Otro de los pasajes de su intervención estuvo dedicado a las reglas electorales. Bullrich advirtió sobre las modificaciones recurrentes del sistema y planteó que las normas que organizan la competencia política deben contar con consensos amplios.

"Acá cambiamos permanentemente el sistema electoral. No se puede hacer DNU para temas electorales", afirmó. La postura se inscribió en una defensa más amplia de la previsibilidad institucional y de la necesidad de evitar que las reglas se modifiquen según las conveniencias de cada gobierno.

"Cuando hay desconfianza en el sistema, se construye un sistema de desconfianzas", señaló. Para la senadora, las reglas que perduran son aquellas que se construyen a partir de acuerdos políticos y no de decisiones unilaterales.

En esa línea, también se refirió a la integración de la Corte Suprema y a las dificultades para alcanzar consensos en el Senado. Describió un escenario fragmentado, con cuatro bloques de raíz partidaria —oficialismo, peronismo, PRO y UCR— y 17 representantes de partidos provinciales. "Los acuerdos son uno por uno", resumió al explicar las dificultades que presenta ese esquema para la designación de integrantes del máximo tribunal.

La propuesta para cambiar la selección de jueces

La independencia judicial fue otro de los puntos centrales de la exposición. "Sin jueces independientes no hay República", afirmó Bullrich, quien sostuvo que la división de poderes exige que quienes ejercen responsabilidades de gobierno acepten los controles institucionales.

"Quien tiene poder tiene que aceptar que lo controlen porque, si no, puede irse al infinito", planteó. En ese marco, puso el foco en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y en los cambios que se discuten en su reglamento.

La senadora propuso implementar exámenes anónimos y preguntas sorteadas para los concursos de selección de magistrados. También se manifestó en contra de las entrevistas personales a los postulantes, a las que calificó como una instancia de "subjetividad total".

"Estoy en contra de la entrevista", afirmó, y argumentó que ese mecanismo puede funcionar como un filtro político que termina desplazando al mérito como criterio de selección. "Faltan muchos pasos para la transparencia en elegir jueces", advirtió.

Su planteo también alcanzó al empleo público, para el que reclamó concursos ciegos como mecanismo para garantizar condiciones de igualdad en el acceso.

Durante la jornada, Bullrich insistió en que la República no puede quedar reducida a una definición constitucional. "La democracia sin valores republicanos no existe", sostuvo. "Aprendí que los cargos pasan y los valores quedan", agregó.

Hacia el final, reivindicó la necesidad de sostener esos principios independientemente de quién ocupe el Gobierno. "Tenemos que hacer cumplir estos valores más allá del gobierno", afirmó. Y concluyó con un reclamo de previsibilidad institucional: "Necesitamos un país de previsibilidad, que no cambien las reglas todos los días".