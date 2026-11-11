Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez cuando estaba por subir a un vuelo

Claudia Insaurralde, la actual pareja del empresario Lázaro Báez, fue detenida el lunes por la tarde en Aeroparque cuando estaba a punto de abordar un vuelo hacia Río Gallegos. Los investigadores sospechan que intentaba fugarse. Por orden del juez federal de Río Gallegos, le secuestraron cuatro valijas grandes.

Insaurralde fue detenida junto a otras dos personas. La Justicia seguía sus movimientos desde hacía varias semanas, pero aceleró los tiempos cuando Aerolíneas Argentinas informó que los tres habían sacado pasajes. Con esa información, la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, le pidió al juez federal Claudio Vázquez que ordenara las detenciones. El procedimiento estuvo a cargo de la Prefectura Naval, con colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

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Después de las detenciones, se realizaron 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires, en propiedades vinculadas a Báez. Los operativos alcanzaron domicilios particulares, estancias, locales comerciales, dos inmobiliarias y un lavadero de autos. Los ordenó Vázquez, a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

También fue allanada la celda de Báez en el penal de Ezeiza, y se dispuso que quede incomunicado. Los investigadores buscan probar que el empresario sigue operando desde la cárcel y determinar su vínculo con una banda de narcotraficantes que estaría liderada por su mano derecha.

¿De qué se lo acusa a Báez?

Una de las causas investiga una supuesta organización que se dedicaría al transporte de cocaína en camiones de una empresa transportista, al menos desde diciembre de 2025. La distribución estaría a cargo de dos hombres, uno de ellos encargado de un lavadero, donde se harían las entregas de la droga.

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Al frente de esa organización estaría un hombre de extrema confianza de Báez, con antecedentes en otra causa por narcotráfico y contactos en toda la Patagonia. Sería una de las dos personas detenidas el lunes junto a Insaurralde.

A partir de ese caso, se abrió una segunda investigación sobre una posible organización encabezada por Báez. Desde la cárcel, el empresario se encargaría de administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito que habrían sido ocultados para evitar la ejecución de las condenas que pesan sobre él.

El punto de conexión entre las dos causas es el mismo hombre: el supuesto líder de la banda narco en Santa Cruz también integraría la organización que movía los activos de Báez.

Según trascendió, una de las pruebas clave son escuchas judiciales de conversaciones entre ese hombre y Báez. Entre los hallazgos también habría anotaciones en las que el colaborador del empresario registraba detalles de las operaciones.