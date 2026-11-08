Cercano a Grabois, el titular de la UTEP pidió evitar la "politiquería barata" con la visita del Papa

En la previa de la llegada del papa León XIV a la Argentina, Alejandro Gramajo, titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y referente del Movimiento Evita, cercano a Emilio Persico y Juan Grabois, pidió no convertir la visita en una pulsada partidaria ni llevarla al terreno de la "politiquería barata" .

Según dialogó con Splendid AM990, Gramajo sostuvo que "no habla solamente a un sector determinado de la política o del sindicalismo, lo habla todo" y remarcó que el mensaje de León XIV debe interpelar al conjunto de la sociedad. Llamó a poner el foco en la pobreza, la desigualdad y la informalidad" y en la necesidad de encontrar respuestas .

Aunque pidió evitar que la visita se transformara en una disputa política, Gramajo no esquivó sus diferencias con la Casa Rosada. Sostuvo que las políticas de Milei van "a contramano" de los principios de justicia social que promueve León XIV y mencionó la represión a los jubilados y el desfinanciamiento de la discapacidad y las universidades.

Gramajo también hizo una autocrítica sobre el recorrido de las organizaciones populares y los espacios políticos que gobernaron antes de Milei. Al referirse a los motivos que explican la llegada del libertario, reconoció: " Muchas de las cosas que hicimos no sirvieron y no alcanzaron para resolver esos problemas ".

El papa León XIV visitó Paysandú, en Uruguay | Crédito: AFP

El dirigente planteó que los movimientos populares tienen que revisar sus propias prácticas y volver a discutir cómo dar respuestas a los trabajadores informales.

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El informe que Gramajo le entregó al Papa en septiembre

En septiembre, dos meses antes de la llegada de León XIV, el dirigente viajó al Vaticano y le entregó en mano un informe de 72 páginas con un duro diagnóstico sobre la situación social argentina y cuestionamientos a las políticas de Milei.

Se trató de un documento, titulado "Informe de los trabajadores y trabajadores de la economía popular para Su Santidad León XIV", puso sobre la mesa una larga lista de preocupaciones: la pobreza , el endeudamiento de las familias , la situación de los jubilados , la discapacidad , el financiamiento educativo y la informalidad laboral . También apuntó contra los discursos de odio y la criminalización de la protesta .

Uno de los pasajes más críticos definió la política del Gobierno frente a las manifestaciones como "la infraestructura punitiva necesaria para viabilizar un ajuste económico de magnitud inédita". El informe también cuestionó el rumbo de La Libertad Avanza y advirtió sobre el impacto de sus medidas en los sectores más vulnerables.

El papa León XIV durante la última misa de su visita a Uruguay | Crédito: AFP

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Esta entrega fue durante el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti , que reunió en Roma a representantes sindicales, empresariales y de organizaciones sociales. De la delegación argentina también participaron dirigentes de la CGT y Daniel Funes de Rioja, expresidente de la Unión Industrial Argentina.

MV