El periodista Ernesto Tenembaum realizó un duro cuestionamiento a las medidas del presidente Javier Milei, especialmente aquellas referidas a las políticas de género y las pautas de los medios de comunicación. En ese sentido, el conductor consideró que el jefe de Estado actúa de esa manera debido a que "es un tipo que tiene problemas con las mujeres y con la crítica".

Durante su programa en Radio Con Vos, Tenembaum se refirió a las distintas "agresiones" que el mandatario tuvo con distintas mujeres, entre las que enumeró a Silvia Mercado, "que no quiere ni que entre a la Casa Rosada", Teresa Frías, Sol Pérez, María O'Donell y Lali Espósito. "Tiene un problema serio con las mujeres. No es una pavada. Por eso cierra el Ministerio de las Mujeres, el Programa Acompañar, el Salón de las Mujeres y pone próceres donde no hay una sola mujer", puntualizó.

Además, argumentó que "hay algo de odio ahí a las mujeres que no se entiende". "Te van a decir que nunca nadie tuvo tantas mujeres en el Gobierno. Bueno, habrá un grupo con el que tiene problemas, las que le dicen que no, y después promueve a las que le dicen que sí a lugares insólitos. Por ejemplo, [la ministra de Capital Humano, Sandra] Pettovello, [la Secretaria General de la Presidencia], Karina Milei", añadió.

Sumado a esto, consideró que "a Milei le molesta mucho la crítica": "Es un tipo que tiene un problema muy serio con la crítica". "Un Presidente es criticado, lo lamento, son las reglas del juego", subrayó. En ese sentido, indicó que el mandatario "se pone nervioso, agrede, irrita, utiliza anónimos y utiliza el aparato de propaganda del Estado para escrachar disidentes. Eso es Milei". "Él podrá patalear, enojarse, pero es eso: un tipo que tiene problemas con las mujeres, con la crítica, que utiliza el aparato del Estado para ensuciar gente honesta", resumió.

Otro de los puntos que mencionó fue el de la pauta y la relación del jefe de Estado con los periodistas. "Todos nosotros somos contratados por medios de comunicación. Los medios de comunicación se financian con pauta estatal, con pauta privada, alguna corresponderá, otra no corresponderá. Salvo que haya algo muy escandaloso como lo que haya hecho durante la dictadura", inició.

"No es un tema de los periodistas. Nosotros arreglamos un salario y de ese salario cobramos algo y vivimos de eso. Y después habrá cosas de eso que están bien y cosas que están mal. Si hay cosas que están mal de eso, ojalá los medios las corrijan", enfatizó, a la par que consideró: "No me parece que tengan que recibir pauta que no corresponde, pero así funciona el sistema desde siempre".

Sin embargo, consideró que se trata de un "tema menor" en comparación de "las chanchadas que está haciendo Milei y qué hizo en su carrera": "Al lado de estar trabajando para Aeropuertos Argentina 2000; de estar poniendo a Scioli, que era el mayor distribuidor de pautas de la historia, en un cargo central, son temas realmente muy menores". Al respecto, explicó que Milei "utiliza temas menores porque lo que quiere es, como los gobiernos anteriores hicieron, ensuciar la crítica, tratar de mostrar que todos estamos en el barro en el que está él".

En esa línea, Tenembaum aseguró que esa estrategia "no va a funcionar" y que "la crítica va a seguir existiendo y va a ser cada vez más fuerte, específica y minuciosa a medida que avance el Gobierno". "Por más que patalees, digas, insultes, ofendas, ensucies, todo lo que sea, no es un tema tan importante. A mí me jode porque en estos días está ensañado con María [O'Donell], pero mañana va estar ensañado con otro, pasado con otro. Y así es la vida de un alma en pena como la del Presidente de la Nación", concluyó.