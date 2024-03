Ernesto Tenembaum reveló que Javier Milei le tiene "fobia" a las papas fritas

Este jueves, el periodista Ernesto Tenembaum reveló que el presidente Javier Milei le tiene fobia a las papas fritas, dato que se conoció luego de que el mandatario fuera a comer al programa de Mirtha Legrand, donde la chef Jimena Monteverde apareció y le dijo que se quedara tranquilo ya que dicho plato no estaba incluido en el menú.

Al respecto, el conductor explicó que indagó sobre el tema y detalló: "Había un quilombo con las papas fritas. Lo que había trascendido es que en un momento en una cena, en medio de la campaña electoral, Guillermo Francos había pedido papas fritas y Milei hizo un escándalo a los gritos pelados, no pudo tolerar la papa frita en el plato".

Sobre lo que había trascendido, Tenembaum reveló: "Lo que realmente pasó fue lo siguiente, en una cena en medio de la campaña electoral, después del debate del balotaje, 50 personas fueron a comer a una parrilla en Las Cañitas. En la cabecera estaba Milei y muy cerquita Guillermo Francos".

"Era una parrilla y servían cosas de parrilla, e iban pidiendo bandejas", detalló el periodista y relató: "Eran 15 mozos que venían juntos y de pronto aparecen los 15 con papas fritas y Milei se para en la cabecera, levanta los brazos y empieza: 'No, ¡papas fritas no!'".

El periodista sostuvo que "los mozos se quedaron paralizados" y continuó: "No sabían que hacer porque la orden era servir las papas fritas, y en ese momento Karina se para y dice 'alejen las papas fritas', lo salva del ataque de las papas fritas".

"Lo que pasó fue que Guillermo Francos se para raudamente y le dice al mozo 'pará', con la mano agarra un manojo de papas fritas y se lo pone en su plato", concluyó la historia sobre el momento en el que se desató el enojo del futuro mandatario por el accionar del actual ministro del Interior.

Javier Milei afirma que es alérgico a las papas fritas

La historia del presidente con las papas fritas salió a la luz en diciembre de 2023 cuando fue como invitado a La Noche de Mirtha y, antes de comenzar la charla política, realizó una insólita revelación mientras servían la comida.

"De primer plato tenemos un bife de chorizo con vegetales y un risotto crocante, porque papas fritas no se puede... ya me enteré de todo", indicó la chef Monteverde, a lo que el mandatario, entre risas, respondió: "Hay gente que es alérgica".

La relación de Milei con la comida

Según se conoció en 2022, cuando aún era diputado por La Libertad Avanza, el presidente libertario mantiene una relación distante con la comida. Así lo reveló en el canal de YouTube de Doble Mérito, cuando fue consultado sobre "qué achura sería si se convirtiera en una".

"No sé. Para mí, la comida es una cuestión meramente fisiológica. Es una forma de meterle combustible al cuerpo. No tengo. Si vos me preguntas por un plato favorito, te digo no sé. Me da lo mismo", manifestó.

Luego, agregó: "Si vos me dieras una forma de alimentarme vía pastillas sin tener que estar comiendo, me mando las pastillas. La comida no me genera nada".

"Es más, el tiempo que me demanda un almuerzo me fastidia demasiado. Mucho", concluyó Milei, sorprendiendo con su absoluta prescindencia respecto de la gastronomía.

AS.

LT.