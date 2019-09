Perdió la visión por alimentarse solamente con papas fritas y pan

Un adolescente de 17 años de Inglaterra perdió la visión luego de alimentarse solamente con papas fritas y pan blanco durante mucho tiempo. "No comía frutas ni verduras", detalló la médica que lo atendió.

El joven, de quien no trascendió la identidad, le manifestó a los médicos que lo atendieron por primera vez a los 14 años que, desde la escuela primaria sólo se había alimentado a base de papas fritas y pan blanco y, de modo ocasional, con jamón procesado y salchichas. Si bien no tomaba ningún medicamento, tenía un índice de masa corporal y una estatura normales y no mostraba signos visibles de desnutrición, los especialistas descubrieron que poseía niveles bajos de vitamina B12 y anemia, y trataron al paciente con inyecciones de vitamina B12 y le dieron consejos dietéticos.

Ocasionalmente el joven incorporaba jamón y salchichas a su alimentación. Foto: Shutterstock

Un año después presentó signos de pérdida auditiva y síntomas de problemas de visión, pero los médicos no encontraron la causa. Tres años después de su primera visita al doctor, su visión había empeorado hasta el punto de padecer ceguera con apenas 17 años. Los especialistas identificaron en el paciente deficiencia de vitamina B12, niveles bajos de cobre y selenio, un nivel alto de zinc, nivel reducido de vitamina D y densidad ósea. El caso de este joven fue publicado en la revista médica Annals of Internal Medicine, según consignó la CNN.

Denize Atan, doctora del Hospital Bristol Eye que atendió al chico, describió: "Su dieta era esencialmente una porción de papas fritas de un restaurante de comida rápida y papas fritas de paquete todos los días. También solía comer Pringles y algunas veces rebanadas de pan blanco y ocasionalmente jamón. No comía ninguna fruta y verdura".

Investigadores de la Facultad de Medicina de Bristol y del Bristol Eye Hospital examinaron el caso y concluyeron que el paciente sufría neuropatía óptica nutricional, una disfunción del nervio óptico.

En los países desarrollados, se debe principalmente a problemas intestinales o medicamentos que interfieren con la absorción de nutrientes, y rara vez tiene que ver con una dieta deficiente porque los alimentos están fácilmente disponibles. "En algunos lugares, la desnutrición causada por la pobreza, la guerra y la sequía está relacionada con tasas más altas de neuropatía óptica nutricional", sostuvieron en un comunicado los expertos.

“Nuestra visión tiene un gran impacto en la calidad de vida, la educación, el empleo, las interacciones sociales y la salud mental”, detalló Atan, quien además es la autora principal del estudio que se realizó en conjunto. En ese sentido, agregó: “Este caso destaca el impacto de la dieta en la salud visual y física, y el hecho de que la ingesta de calorías y el IMC no son indicadores confiables del estado nutricional”.

Los investigadores dicen que una dieta pobre y una ingesta reducida de minerales causaron pérdida de visión en este caso, y advierten que la neuropatía óptica nutricional podría volverse más común debido al consumo de comida chatarra. También advirtieron a los veganos que se aseguren de suplementar la vitamina B12 para evitar la deficiencia.

