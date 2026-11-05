La Corte Suprema rechazó un planteo de Alberto Fernández para sacar de Comodoro Py a la causa por violencia de género

La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de Alberto Fernández para trasladar a la Justicia porteña la causa por violencia de género iniciada por su ex pareja, Fabiola Yañez, y resolvió que la investigación debe continuar en los tribunales federales de Comodoro Py.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en línea con el dictamen de la Procuración General. El máximo tribunal determinó que debe intervenir el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10, donde actualmente tramita el expediente.Fabiola Yañez

El pronunciamiento respondió a un conflicto de competencia que se originó después de que, a pedido de la defensa del expresidente, la Cámara de Casación Contravencional y de Faltas de la Justicia porteña resolviera en octubre de 2025 que el expediente debía pasar a ese fuero.

La causa investiga las denuncias de violencia de género, amenazas y lesiones presentadas por Yañez contra Fernández. La investigación se inició a partir de conversaciones y fotografías encontradas en el teléfono de la secretaria del expresidente, durante la causa que investigaba presuntas irregularidades en el negocio de los seguros.

En ese contexto, el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González abrieron una investigación en la que finalmente Yañez denunció los episodios de violencia.

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Los intentos de Alberto Fernández para cambiar de fuero

La defensa del expresidente cuestionó en distintas oportunidades la competencia de los tribunales de Comodoro Py. En una primera instancia, buscó que el expediente pasara a la Justicia de San Isidro, bajo el argumento de que los hechos denunciados habían ocurrido cuando Fernández y Yañez compartían la residencia presidencial de Olivos.

Posteriormente, el exmandatario impulsó otro planteo para que la causa fuera investigada por la Justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires.

Comodoro Py

En paralelo, Fernández había presentado una denuncia en un juzgado porteño por presunto "hostigamiento" de Yañez hacia su persona, a raíz de situaciones que, según sostuvo, habían ocurrido cuando ella se encontraba en España.

Ese planteo derivó en la intervención de la Cámara de Casación Contravencional y de Faltas, que en octubre de 2025 ordenó que el juez porteño solicitara a Ercolini que se apartara de la investigación y remitiera el expediente.

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La causa quedó a cargo de Daniel Rafecas

El conflicto llegó finalmente a la Corte Suprema, que resolvió que la investigación debe permanecer en el fuero federal. El tribunal estableció que corresponde la intervención del Juzgado Federal N.º 10 y descartó el traslado a la Justicia porteña.

Actualmente, el expediente está a cargo del juez Daniel Rafecas, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal apartara a Ercolini tras un planteo de recusación presentado por Fernández. El expresidente había argumentado que había mantenido una relación de amistad con el magistrado y que posteriormente ambos habían quedado enemistados.