Alberto Fernández recordó la pulseada con Cristina por el FMI: “Si le hacia caso, Argentina hubiera estallado"

El expresidente Alberto Fernández volvió a cuestionar a Cristina Kirchner por las diferencias que mantuvieron durante el gobierno del Frente de Todos, especialmente en relación a las obligadas negociaciones que había que mantener con el Fondo Monetario. En una entrevista con el youtuber argentino Joaco Santos, Fernández defendió las decisiones que tomó durante su mandato y aseguró que, si hubiera seguido las propuestas de la entonces vicepresidenta, la situación económica podría haber terminado en una crisis de mayor gravedad.

“Si le hubiera hecho caso a Cristina, volaba todo por los aires”, afirmó el exmandatario, recordando que desde el kirchnerismo se oponían a las negociaciones con el FMI En particular, se refirió a las discusiones en el seno del peronismo sobre el pacto con el Fondo, y Fernández remarcó que el incumplimiento de los compromisos con el organismo habría tenido consecuencias peores para el país.

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Fernández también cuestionó la idea de que un presidente deba obedecer a su vicepresidenta. “Ya el solo hecho de que te pidan que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal, ¿no?”, planteó durante la entrevista.

Alberto Fernández defendió el acuerdo con el FMI

Al recordar su gestión, Fernández sostuvo que las diferencias con Cristina Kirchner no se limitaban a cuestiones personales, sino que también involucraban decisiones económicas centrales para el Gobierno. “Si hubiera hecho lo que Cristina decía, capaz que estábamos muy mal”, señaló. Luego insistió en que rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría haber desencadenado una crisis económica y financiera.

“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, expresó Fernández en alusión a las posturas que sostenía CFK en relación al pacto que se firmó con el FMI.

El expresidente también recordó los vencimientos de deuda que enfrentaba el país y defendió la decisión de avanzar con el entendimiento con el organismo internacional. “¿Qué pensás que hubiera pasado si el día que tenía que pagar 19 mil millones de dólares no los pagaba? Hubiéramos caído en default con el Fondo Monetario y hubiéramos quedado a la intemperie en el sistema financiero mundial”, argumentó.

Consultado sobre si habría cambiado algo de los acuerdos políticos que marcaron su gobierno, Fernández consideró que la relación podría haber funcionado mejor si cada integrante de la fórmula hubiera comprendido sus responsabilidades. “Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda, pero también se encontró con un presidente que no compartía todas sus miradas”, explicó.

Las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Los cruces entre Fernández y Cristina Kirchner marcaron distintos momentos de la gestión que comenzó en diciembre de 2019. Las diferencias quedaron expuestas tanto en la política económica como en las críticas públicas que ambos dirigentes intercambiaron durante el mandato.

En mayo de 2022, el entonces presidente cuestionó los planteos económicos de su vicepresidenta y señaló que, a su entender, algunas de sus críticas no contemplaban las dificultades que había atravesado la Argentina durante la pandemia de Covid-19.

Más adelante, en 2023, Fernández volvió a referirse a las tensiones dentro del oficialismo y cuestionó el estilo de conducción política de Cristina Kirchner. También reconoció que no se había sentido acompañado por ella durante su paso por la Casa Rosada.

LB