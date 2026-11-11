Murió Ximena De Tezanos Pinto, la ex vecina de Cristina Kirchner en la Recoleta

Murió Ximena de Tezano Pintos, la la mediática vecina de Cristina Kirchner que había declarado en el juicio por el intento de magnicidio. Tenía 59 años y había atravesado una enfermedad terminal. Vivía en el sexto piso del edificio de Juncal y Uruguay, el mismo donde residía la ex vicepresidenta.

Tezano Pintos vivía en el dúplex ubicado sobre el departamento de la expresidenta y se hizo conocida por exhibir desde su balcón banderas con consignas políticas contra el kirchnerismo. Aunque había empezado con una banda negra en homenaje a los muertos de la pandemia, luego agregó un cartel cuando el número de fallecidos llegó a 100.000.

En 2022, también pasó por su balcón una bandera argentina con la leyenda "#estamos hartos". Y, cuando en 2025 la Corte Suprema confirmó la condena a prisión de la expresidenta, volvió a la carga con una nueva bandera que reproducía la sentencia con la palabra "Condenada".

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En una entrevista con La Nación, relató que se había cruzado pocas veces con la exvicepresidenta y que no obtenía respuesta al saludarla: “Es buena vecina, pero nunca participa en las asambleas”.

La mujer, quien incluso había intentado sumarse a la Legislatura porteña por una lista liberal de la ciudad, había anunciado en 2025 que se encontraba cursando una grave enfermedad. En redes, se definía como una "Ciudadana de primera soberana de sus derechos, responsable de sus actos" y decía estar en contra de las "listas sábana".

Tezano Pintos se definía públicamente como “antipopulista” y estaba afiliad al espacio Republicanos Unidos, fundado por Ricardo López Murphy.

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En el juicio por el atentado del 1 de septiembre de 2022 atribuido a Fernando Sabag Montiel, Tezano Pintos reconoció vínculos con integrantes de Revolución Federal. La mujer confirmó haber recibido en su departamento a Leonardo Sosa y a Gastón Guerra cuatro días antes del ataque, explicando que Guerra realizó trabajos en su vivienda como arreglar azulejos del baño.

Sin embargo, negó haber integrado esa agrupación, haber participado de sus chats o haber escuchado a Guerra hablar de matar a la entonces vicepresidenta.

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Asimismo, negó un presunto intercambio de información sobre la exmandataria. A su vez, sembró dudas sobre la autenticidad del ataque, aunque aclaró que le envió una nota solidaria a Cristina Kirchner.

En diciembre de 2022, la vecina rechazó un pedido de allanamiento de su departamento y el secuestro de su celular, señalando que el requerimiento intentaba respaldar una hipótesis sin sustento.

Durante un reportaje en Radio Rivadavia expresó: “Yo estoy muy tranquila, confío mucho en la Justicia. Si algún juez considera que tiene que allanarme la casa porque hay algo que le llama la atención, bueno, que se haga”.

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