Sebastián Pareja escuchó al Papa al rayo del sol, mientras la causa por su patrimonio está frenada en la Justicia

El diputado nacional Sebastián Pareja integró este miércoles la comitiva del Gobierno que asistió a la misa de León XIV en la plaza de la Basílica de Luján, último acto de la visita apostólica del Papa a la Argentina. Mientras tanto, en los tribunales de Comodoro Py la denuncia penal por enriquecimiento ilícito presentada en su contra la semana pasada sigue sin movimientos.

La delegación oficial la encabezó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. También la integraron el ministro de Salud, Mario Lugones, el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y su par de Turismo, Daniel Scioli. Pareja fue el único legislador, avalado por Karina Milei, de quien el diputado es el principal armador territorial en la provincia de Buenos Aires.

Denunciaron a Pareja por la nota de NOTICIAS

La foto libertaria tuvo además varios elementos: la transmisión de la misa del Papa mostró a los funcionarios al rayo del sol, sentados lejos de los primeros lugares, que fueron ocupados en su mayoría por el peronismo a partir de la organización a cargo de Axel Kicillof. Además, Pareja compartió la delegación con Santilli, con quien disputa la candidatura libertaria a la gobernación bonaerense para 2027.

Pareja en Luján, este miércoles, junto a Lugones y Scioli, entre otros funcionarios de Milei. | Crédito: Captura TV

El estado de la causa de Pareja

La causa contra Pareja quedó radicada el viernes 6 de noviembre, por sorteo, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello. El juez delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, que subroga la Fiscalía Federal N° 8. Según pudo saber PERFIL, hasta ahora el expediente no avanzó: no hay imputación formal ni se ordenaron las medidas de prueba que pidió el denunciante.

La denuncia la presentó el abogado penalista Leonardo Martínez Herrero, que fue subsecretario de Fiscalización y Control Policial bonaerense hasta 2023. Alcanza al diputado y a sus padres, Matilde Benzi, de 80 años, y Miguel Ángel Pareja. Se basa en la investigación de la revista Noticias sobre el patrimonio del legislador. Según la presentación, Pareja habría usado a familiares directos como personas interpuestas para ocultar quién es el dueño real de los bienes. Martínez Herrero pidió que se requieran al Banco Santander los resúmenes de cuenta, el origen de los fondos y las filmaciones de una extracción de efectivo. También pidió la escritura del inmueble al Registro de la Propiedad y al Colegio de Escribanos, todas las declaraciones juradas del diputado a la Oficina Anticorrupción, y la situación fiscal de los denunciados y eventuales reportes de operaciones sospechosas a ARCA y a la UIF.

Sebastián Pareja y Javier Milei | Crédito: Cedoc Perfil

El núcleo del caso es una operación del 30 de enero. Ese día se retiraron en efectivo unos 300.000 dólares de una cuenta del Santander que Pareja comparte con sus padres. Esa misma jornada, Benzi escrituró por 350.000 dólares un departamento de 133 metros cuadrados con cocheras en el complejo La Porteña II, sobre la calle Juana Manso, en Puerto Madero. El precio rondó los 2.600 dólares por metro cuadrado, muy por debajo de los valores de la zona. Ninguno de los dos padres registra actividad laboral reciente que justifique esas sumas.

Esa cuenta no figura en las declaraciones juradas del diputado. Pareja cerró 2025 con un saldo de unos $15,8 millones y más de US$236.000. La revista reconstruyó los movimientos a partir de información bancaria que llegó a un juzgado de familia de San Nicolás, donde su ex esposa, Luciana Díaz, reclama que se regularice la cuota alimentaria de la hija de ambos. Allí aparecen transferencias sin remitente identificado por decenas de millones de pesos entre junio y agosto de 2025. También aparece un rescate de 145.000 dólares de un fondo de inversión el 10 de diciembre, el día en que Pareja asumió su banca. Además, hay transferencias fijas de un millón de pesos por mes, vinculadas con la denuncia de Viviana Aguirre, ex titular del PAMI de La Plata, quien había dicho que el dirigente le exigía ese monto de su sueldo.

Los números desparejos de Pareja

Ante la Oficina Anticorrupción, Pareja declaró US$12.000 en efectivo, 7.484 dólares en una cuenta en Uruguay y la mitad de un departamento heredado en la Ciudad. La otra mitad es de su hermana, María Elena Pareja. El diputado no respondió las preguntas por escrito que le envió Noticias. En el expediente de alimentos sostuvo que, como sus cargos son políticos, no tiene estabilidad laboral.

El caso estalla en un momento delicado para el entorno de Karina Milei, después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. La agenda papal le dio al oficialismo unos días de respiro, sobre todo en el ámbito judicial por los feriados que obligaron a Comodoro Py a cerrar sus puertas. Con León XIV ya rumbo a Lima, el foco vuelve a la Justicia: hasta ahora, en el juzgado de Casanello el expediente no se movió.

MC