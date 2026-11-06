Protesta de colectiveros en Avellaneda y Ciudadela: reclaman un sueldo básico de $3,5 millones y hay demoras en varias líneas

La discusión salarial de los colectiveros volvió a las calles y, este viernes, trabajadores de distintas líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) realizaron protestas en Avellaneda, Ciudadela e Ingeniero Maschwitz para reclamar una recomposición de sus haberes y mejoras en las condiciones laborales. Al llevar el reclamo a $3.500.000, buscan más que duplicar el salario básico conformado de $1,7 millones que establece la última escala salarial.

A partir de las 6 comenzaron las manifestaciones, convocadas por trabajadores que mantienen diferencias con la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por Roberto Fernández.

Del lado de Avellaneda se concentra uno de los principales focos de la movilización. La protesta se concentró en el cruce de las avenidas Bartolomé Mitre y Montes de Oca, desde donde los manifestantes tenían previsto marchar hacia el Puente Pueyrredón. Sin embargo, un operativo policial les impidió continuar el recorrido.

Esta jornada también tuvo concentraciones en la cabecera de la línea 60, en Ingeniero Maschwitz, y en la intersección de avenida Rivadavia y General Paz, en Ciudadela.

Una semana antes, el 30 de octubre, choferes de la línea 60 habían realizado una jornada de reclamos en la terminal de Ingeniero Maschwitz, donde presentaron un petitorio para exigir una actualización salarial y cambios en las condiciones de trabajo. Ahora, el conflicto amplió su alcance con la participación de trabajadores de otras empresas y recorridos.

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Qué líneas de colectivos están afectadas

Las manifestaciones alcanzan a trabajadores de 18 líneas que conectan distintos sectores del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires. Los servicios mencionados entre los afectados son:

9, 28, 32, 33, 34, 57, 60, 96, 99, 103, 119, 159, 164, 188, 216, 338, 527 y 620.

Los trabajadores advirtieron que podrían profundizar las medidas si no reciben respuestas a sus demandas | Crédito: Archivo

Una paritaria sin acuerdo y las diferencias con la conducción de la UTA

En consonancia con el último acuerdo entre la UTA y las cámaras empresarias, el salario básico conformado de un chofer del AMBA quedó establecido en $1.707.175,88 desde septiembre de 2026.

Se mantuvo sin modificaciones durante octubre, mientras que los trabajadores recibieron viáticos de $22.000 por jornada y la última cuota de una gratificación extraordinaria de $60.000. Un conductor que cumpliera 24 jornadas durante octubre podía alcanzar un ingreso bruto estimado de $2.295.175,88, al sumar el básico, los viáticos y el bono.

Ahora, los trabajadores pretenden llevar el básico conformado a $3.500.000, más del doble del valor que figura en la última escala acordada. La exigencia también incluye que los viáticos se abonen el cuarto día hábil de cada mes y que las empresas vuelvan a hacerse cargo del costo de los exámenes psicofísicos.

Tras la difusión de un comunicado, los choferes cuestionaron el desarrollo de las negociaciones y apuntaron directamente contra la propuesta de los empresarios. "La calesita de las paritarias del transporte ya está dando vueltas. Los empresarios ofrecen una miseria del 1,2% ($20.000) y Fernández endurece el discurso, pero vuelve a patear todo para 'la semana que viene'", señalaron. "Los trabajadores del transporte no podemos esperar más. Necesitamos una recomposición salarial urgente", reclamaron.

Roberto Fernández, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) | Crédito: Archivo

El 5 de noviembre, un día antes de las movilizaciones, la UTA y las cámaras empresarias mantuvieron una nueva audiencia virtual que terminó sin avances.

Sucede que los representantes patronales argumentaron que las dificultades financieras de las compañías y la falta de precisiones oficiales sobre los costos del sistema impedían avanzar con una mejora salarial. La conducción sindical, por su parte, rechazó el límite del 1,2% mensual y cuestionó que los aumentos queden por debajo de la inflación.

La próxima audiencia fue fijada para el 12 de noviembre a las 14.

Unidades de distintas líneas de colectivos registraron demoras y complicaciones | Crédito: Archivo

Uno de los voceros de la protesta, el delegado de la línea 60 Néstor Marcolín, sostuvo que el reclamo debería trascender a la representación del sector. "No solo la UTA tendría que estar peleando este salario", afirmó en declaraciones televisivas.

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"No creo que Roberto Fernández esté reclamando esta recomposición salarial, tendría que estar la CGT reclamando este salario para todos los trabajadores de la República Argentina", agregó.

MV