Daniel Passerini denunció recortes del Gobierno nacional y reclamó más fondos para el interior: “Queremos una Argentina de iguales”

Daniel Passerini cuestionó los recortes del Gobierno nacional al Plan Remediar y a los subsidios al transporte público. El intendente de Córdoba Capital encabezó este miércoles un reclamo en el Congreso junto a más de 80 representantes de municipios del interior, que exigieron una distribución más equitativa de los recursos nacionales.

El planteo se realizó ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, presidida por Carolina Basualdo. Allí, Passerini advirtió sobre las consecuencias de las medidas nacionales en la salud pública, el transporte y la autonomía de las ciudades.

El intendente de Córdoba Capital encabezó este miércoles un reclamo en el Congreso

Passerini cuestionó los recortes al Plan Remediar

El intendente sostuvo que el programa nacional de medicamentos gratuitos pasó de contemplar 128 productos a solo 6 principios activos. La reducción, del 95,3%, limita la cobertura a medicamentos vinculados con la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares, principalmente la hipertensión.

Passerini recordó que el Plan Remediar nació como una respuesta a la crisis de 2001 y se convirtió en una política permanente. “Ese derecho adquirido fue mutilado, bajándolo de 128 a 6 productos. Nos dejaron la aspirina”, afirmó.

En Córdoba, la participación del programa en la provisión gratuita de medicamentos cayó del 65,3% al 25,7% entre 2025 y 2026. Ante la reducción de la cobertura, el municipio utiliza recursos propios para garantizar la entrega de medicamentos a vecinos sin obra social.

Passerini cuestionó los recortes al Plan Remediar

La demanda del sistema público de salud municipal acumula un aumento del 29% desde 2024. Según Passerini, la situación también afecta los presupuestos de otras ciudades del interior.

El reclamo de los intendentes por los subsidios al transporte

Los mandatarios del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) presentaron el documento “Un país desigual es un país injusto”, en el que denunciaron un trato discriminatorio hacia las provincias y los municipios.

El reclamo de los intendentes por los subsidios al transporte

En el texto, señalaron que durante el año la Nación destinó aproximadamente US$ 460 millones al AMBA en compensaciones tarifarias. Al excluir los fondos de la SUBE recibidos por todas las jurisdicciones, sostuvieron que el interior no obtuvo recursos por ese concepto.

“Queremos una Argentina de iguales, donde tengamos los mismos derechos y las mismas responsabilidades”, expresó Passerini. También pidió a los funcionarios nacionales que recorran las ciudades del interior para conocer sus necesidades.

Representantes de siete provincias participaron del reclamo

La presentación reunió a intendentes y representantes de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Santa Cruz y Neuquén. Entre los participantes estuvieron Pablo Javkin, de Rosario; Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán; Rosario Romero, de Paraná; y Pablo Grasso, de Río Gallegos.