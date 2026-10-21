RDI: el Plan Remediar tuvo un ajuste del 72% y se reduce la entrega de medicamentos gratuitos

En una nueva edición de Ronda de Investigación por +Perfil, el periodista, Antonio Riccobene, analizó el recorte presupuestario del Plan Remediar, la caída en la distribución de tratamientos y los cambios en el listado de medicamentos esenciales.

El Plan Remediar, creado en 2002 para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales, atraviesa una fuerte reducción de recursos. Sobre la evolución presupuestaria, Antonio Riccobene detalló: “Entre 2023 y 2026, la caída presupuestaria de ejecución, no solamente de lo que se aprueba en el Congreso de este plan, es del 72%”.

Y agregó: “Es decir, una caída que deja prácticamente sepultado al proyecto actual y eso hace que ya no se entreguen medicamentos claves como antibióticos”.

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Qué medicamentos dejaron de distribuirse

Riccobene enumeró los tratamientos que presentan dificultades de abastecimiento: “Ya hay denuncias de que no están entregando medicamentos vinculados a la diabetes, a la tiroides, al asma y también los anticonceptivos que bueno, está previsto por ley que deben ser repartidos por organismos de salud nacionales”.

El periodista también advirtió sobre las responsabilidades que recaen en las jurisdicciones locales: “Sí se entregan en muchos municipios y provinciales y eso hace que bueno, una vez más, le pasa el peso a las provincias de cubrir esas esas vacantes de salud”.

Además, se refirió a la reducción de tratamientos destinados a distintas enfermedades. “Otro también de los puntos que bueno, ponen en la alarma las distintas advertencias que hay sobre este tema tiene que ver con los tratamientos que se realizan, no solamente tratamientos oncológicos, que sí son los más preocupantes, pero sí muchos tratamientos de terapias para la recuperación de distintas enfermedades”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La resolución del Ministerio de Salud

La resolución 1477/2026, firmada el 15 de octubre por el ministro Mario Lugones, derogó el listado anterior de medicamentos esenciales para el primer nivel de atención y aprobó una lista reducida. Al explicar los argumentos oficiales, Riccobene señaló: “El argumento oficial que da el Gobierno con esto tiene que ver con ajustar las prioridades en base a la evidencia científica y al perfil epidemiológico de la población”.

Caída de tratamientos y botiquines

Los datos presentados muestran que los tratamientos entregados pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones, una reducción del 62%. También disminuyó la distribución de botiquines: de entre tres y cinco cada 100 habitantes a uno cada 100 habitantes. “El ajuste es del 72% en términos reales, es prácticamente eliminar este plan que garantizaba, por lo menos, medicamentos para las personas que no pueden acercarse a ellos”, expresó.