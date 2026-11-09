No van a contar con nosotros para acompañar ningún acuerdo que avale este proceso liderado por Javier Milei

El radicalismo es un partido político con 135 años de vigencia en su lucha por las libertades públicas, que hoy atraviesa su tercer siglo de vida, y que, a pesar de todo, sigue preservando su organización y actualizando sus estructuras. En tiempos en que desde los factores de poder se ponen en crisis las características idiosincráticas de la democracia, en tiempos en que se sostiene la idea de “destruir el Estado desde adentro”, venimos a decir nuestras cosas y a seguir enarbolando nuestras banderas.

Y para eso creemos que lo mejor es reunirnos, vernos las caras, juntarnos; y dejar las pantallas de lado por un buen rato. El ámbito es ideal, el tradicional comité partidario, un día entero, el próximo sábado 14, con un extenso programa donde privilegiemos la escucha activa y el debate horizontal entre la militancia barrial, la juvenil, la estudiantil, la de los sectores del trabajo, la que se da en el seno de los colegios profesionales, la que activa en las diversidades, todos juntos; y con ellos, naturalmente, nuestra dirigencia. Un dato que quiero destacar es que incorporamos las exposiciones de hombres y mujeres del tercer sector, y de otras fuerzas políticas partidarias.

Una alternativa opositora al gobierno de Javier Milei

Es el mejor mecanismo para cerrar el año, construir nuestra plataforma programática y comenzar a transitar nuestro propio camino, con vistas a las elecciones del año próximo, tanto a nivel nacional, como a la renovación de las autoridades del gobierno porteño. Algo debe quedar claro, desde el vamos, no van a contar con nosotros para acompañar ningún tipo de acuerdo que avale este proceso liderado por Javier Milei, y por su alianza de extrema derecha global que, afortunadamente, entró en crisis en los últimos turnos comiciales.

El puntapié inicial será a partir de las 10, con la palabra del presidente de nuestro Comité Nacional, y actual intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; y junto a él, el titular del socialismo porteño, Roy Cortina (el primero de nuestros invitados extrapartidarios).

Ciudad, vivienda, desarrollo y derechos en la agenda porteña

En la primera mañana, habrá cuatro paneles simultáneos, enfocados en la cuestión nacional. Uno de ellos tendrá como expositores al vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti; la socióloga Graciela Romer; y su par, Luis Quevedo. También otra de las mesas tendrá a los docentes universitarios, Luis Tonelli y Carla Carrizo, entre otros. Finalmente, habrá un espacio para pensar la Argentina en su relación con el mundo, donde hablarán el director de Perfil, Rodrigo Lloret; la politóloga, Elsa Llenderozas; y uno de los exponentes de la mítica Junta Coordinadora Nacional, Marcelo Stubrin.

Desde las 12, comenzarán los cinco encuentros de la segunda tanda simultánea. Aquí los temas se enfocarán en el análisis local, con el objetivo de recuperar la planificación pública, fortalecer las identidades barriales, garantizar servicios de calidad, pensar el acceso a la vivienda y combinar desarrollo económico con sostenibilidad ambiental. Entre las disertaciones, se va a poder escuchar a la presidenta de la comuna 3, Silvia Collin; al director ejecutivo de Techo, Juan Maquieyra; al economista especializado en Energía, Julián Rojo; y al arquitecto, Andrés Borthagaray. Aquí también habrá una mesa que se enfocará en la diversidad, y la ampliación de derechos, con dos figuras extrapartidarias: la presidenta de la Federación Argentina LGBT, María Rachid; y el diputado nacional, Maximiliano Ferraro.

Políticas sociales, educación, justicia y seguridad



Pensamos en un mediodía de camaradería para que se entremezclen todas las generaciones; y pasadas las 15, llegará el reencuentro con la última serie de paneles. Será el turno de abordar, desde la órbita porteña, las políticas sociales, sanitarias, educativas y culturales. Allí, podrá escucharse a Mabel Bianco; a la secretaria general de la UCR nacional, Piera Fernandez; y al decano electo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, José Luis Giusti, entre otros. Además, habrá un espacio de reflexión para pensar la justicia y la seguridad, junto al procurador general, Martín Ocampo; el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín; la presidenta del Colegio Público de la Abogacía, Alejandra García; y la legisladora, Aldana Crucitta.

Las principales conclusiones tendrán lugar en la previa del cierre general, que tendrá como oradores a la presidenta del bloque de diputados locales, Manuela Thourte; a la diputada nacional, Mariela Coletta; y a su colega, Martín Lousteau.

Vamos a este diálogo con la certeza de que debemos amalgamar una coalición lo más amplia posible que, desde el progresismo, plantee una alternativa caracterizada por el compromiso y la sensibilidad social con el fin de reparar tanto daño y construir una Argentina más solidaria e inclusiva.