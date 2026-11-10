De Córdoba a Buenos Aires: cómo será la intensa jornada del papa León XIV este martes

El papa León XIV continuará este martes 10 de noviembre su viaje apostólico por la Argentina con un itinerario cargado de actividades que combinará actos multitudinarios en Córdoba y un importante cierre nocturno en Buenos Aires.

La jornada matutina comenzará a primera hora en la Capital Federal con el traslado aéreo del Pontífice. El avión oficial despegará a las 7.30 desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires con destino a Córdoba, donde las autoridades provinciales y eclesiásticas prepararon un fuerte operativo de seguridad.

El papa León XIV celebró la misa en Palermo con un escenario de casi ocho pisos

El arribo a la provincia de Córdoba está estipulado para las 9.00 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Desde la terminal aérea, la comitiva papal se desplazará hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde aguarda una masiva concurrencia de fieles de toda la región central del país.

Papa León XIV | Crédito: AFP

A las 10.00, León XIV encabezará la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, sobre la avenida Fuerza Aérea Argentina 5505. Cerca de las 11.45, la organización local dispuso que inicie un recorrido que combinará un vehículo cerrado y el Papamóvil a lo largo de las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, culminando con un saludo desde el balcón del Arzobispado.

El martes continuarán las actividades | Crédito: Agencia NA

Tras un receso vespertino, la actividad oficial se reanudará a las 15.15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, frente a la histórica Plaza San Martín. Allí, el Sumo Pontífice mantendrá un encuentro pastoral con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y diversos agentes del clero local para repelar los desafíos del trabajo comunitario en el país.

El Papa León XIV dará una misa en Córdoba

El itinerario en suelo cordobés finalizará a las 16.55, momento en que la comitiva abordará el vuelo de regreso hacia la Capital Federal. La aeronave aterrizará a las 18.10 en el Aeroparque Jorge Newbery, marcando el inicio de la segunda etapa de la jornada en territorio porteño.

Misa del Papa León XIV en Palermo

El plato fuerte de la noche porteña tendrá lugar a las 20.15 con una masiva vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento. Este evento congregará a miles de jóvenes en el barrio de Palermo antes del tramo final de la visita.

El itinerario papal concluirá formalmente este miércoles 11 de noviembre con una agenda que contempla la visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires a las 8.00, una misa en la Basílica de Luján a las 10.00 y la despedida oficial en Ezeiza a las 13.30, previa a su partida de las 14.00 hacia Lima.