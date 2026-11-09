De qué equipo es hincha el papa León XIV: la revelación que sorprendió a los fanáticos del fútbol

En medio de su visita a la Argentina, el papa León XIV también despertó una curiosidad que va más allá de su agenda religiosa: ¿de qué equipo de fútbol es hincha? Aunque nació en Estados Unidos, su estrecho vínculo con Perú lo acercó a Alianza Lima, uno de los clubes más populares del país y protagonista de una eliminación que los hinchas de Boca todavía recuerdan: la de la Copa Libertadores 2025.

La versión sobre su simpatía por el conjunto peruano surgió de una religiosa que lo conoció durante sus años en Chiclayo, pero una declaración del propio Pontífice sumó otro nombre a la discusión: el Real Madrid.

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Robert Francis Prevost recorrió el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, la institución que alberga a más de 400 personas con discapacidad y saludó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien le obsequió un mate. El papa León XIV durante la misa celebrada en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo Durante su primera actividad de la jornada,recorrió el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, la institución que alberga a más de 400 personas con discapacidad y saludó al gobernador bonaerense,, quien le obsequió un mate.

La versión que vincula al papa León XIV con Alianza Lima

La supuesta simpatía del Pontífice por el conjunto peruano se conoció en mayo de 2025, poco después de su elección como sucesor de Francisco. La religiosa Sor Margarita Flores, que compartió parte de su trayectoria en Perú, habló sobre su relación con el fútbol durante una entrevista con Canal N.

El histórico "Matute", de Alianza Lima

“Yo también me he enterado que es hincha de Alianza, yo no lo he escuchado mucho hablar, pero el padre Fidel sí, porque él era como su mano derecha”, aseguró la religiosa, en referencia a Fidel Purisaca, estrecho colaborador de Prevost durante su etapa en Chiclayo.

Entre risas, agregó: “Como hincha, yo creo que tendrá la camiseta”. También aprovechó para enviar una bendición a los futbolistas del conjunto blanquiazul.

Las declaraciones tuvieron una fuerte repercusión en Perú, donde Alianza Lima es uno de los clubes con mayor convocatoria. Sin embargo, la versión no estuvo exenta de contradicciones. El propio Fidel Purisaca, mencionado por la religiosa como una persona que conocía las preferencias deportivas de Prevost, negó posteriormente que fuera hincha de Alianza Lima o Universitario.

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Según explicó, el entonces obispo disfrutaba del fútbol, pero no tenía una identificación particular con un club peruano.

Aunque nació en Chicago, León XIV mantiene un fuerte vínculo con Perú, donde pasó buena parte de su vida religiosa y llegó a ser obispo de Chiclayo, una ciudad del norte del país en la que construyó una estrecha relación con la comunidad.

Qué dijo León XIV sobre el Real Madrid

Más allá de las versiones que circularon en Perú, el Pontífice sorprendió en junio de 2026 con una respuesta sobre sus preferencias en el fútbol europeo.

Durante el vuelo que lo trasladaba a España, la periodista Elise Ann Allen le preguntó si prefería al Real Madrid o al Barcelona. León XIV respondió con una sonrisa y distinguió entre su responsabilidad como jefe de la Iglesia católica y sus preferencias personales.

“El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”, contestó, en una frase que rápidamente se difundió entre los hinchas del conjunto madrileño.

La declaración tuvo una repercusión inmediata en el club español. Su presidente, Florentino Pérez, le dio públicamente la bienvenida y sostuvo que era un orgullo que el pontífice hubiera mencionado al Real Madrid.

Del San Lorenzo de Francisco a las preferencias de León XIV

A diferencia de Francisco, que nunca ocultó su pasión por San Lorenzo, León XIV no tiene una identificación tan clara con un solo equipo ya que su historia personal atraviesa Estados Unidos, Perú y Europa, y las versiones sobre sus preferencias deportivas reflejan esos vínculos.

Las versiones sobre su simpatía por Alianza Lima y Juan Aurich no fueron las únicas. También lo vincularon con la Roma, aunque el propio Pontífice terminó por inclinarse públicamente por el Real Madrid. Más allá del fútbol, su pasión deportiva más conocida es el béisbol: es hincha de los Chicago White Sox y hasta fue visto en las tribunas durante la Serie Mundial de 2005.