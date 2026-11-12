Duki, Abel Pintos y Julián Álvarez entre las figuras que participarán de "La noche de la UBA"

La Universidad de Buenos Aires presenta la primera edición de "La noche de la UBA", un evento benéfico que tendrá como sede a la Facultad de Derecho. La iniciativa busca convocar a toda la sociedad para colaborar, cada año, con una causa solidaria diferente vinculada a la institución. En esta oportunidad, el objetivo será recaudar fondos para equipar el Hospital de Clínicas "José de San Martín" con una plataforma robótica quirúrgica de última generación. Como parte del evento, se realizará una subasta de distintos objetos donados por músicos, artistas plásticos, deportistas y otras personalidades.

El evento será conducido por Iván de Pineda, y contará con la participación de figuras reconocidas como Duki, Bizarrap, Abel Pintos, Ciro Martínez, Gaspar Benegas y Milo Lockett que donaron diferentes objetos para hacer posible la compra del equipamiento de una plataforma robótica quirúrgica de última generación.

La incorporación de esta tecnología permitirá realizar intervenciones de alta complejidad y mínimamente invasivas, mediante instrumentos articulados de gran precisión y un sistema de visualización tridimensional en alta definición. Su implementación contribuirá a optimizar los procedimientos quirúrgicos, reducir posibles complicaciones, acelerar los tiempos de recuperación y ampliar la capacidad de atención. Además, fortalecerá la capacitación de médicos y técnicos de todo el sistema de salud.

Actualmente, el Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías al año. A su vez, cumple un rol fundamental en la formación de más de 1.500 profesionales de la salud.

Durante la velada se subastarán distintos objetos donados y autografiados por figuras destacadas de la música y el arte. Entre ellos habrá un parlante de Bizarrap, un chaleco de Duki, un sombrero y anteojos de Abel Pintos, una armónica de Ciro Martínez, una guitarra de Gaspar Benegas y un cuadro del artista Milo Lockett.

Donación Milo Locket | Crédito: Prensa UBA

Donación Abel Pintos | Crédito: Prensa UBA

Donación Ciro Martínez | Crédito: Prensa UBA

La subasta también incluirá prendas y artículos vinculados al deporte. Se destacan las camisetas de Julián Álvarez, Fabricio Oberto, Manu Ginóbili, Cristian "Cuti" Romero y Enzo Fernández; los guantes de Emiliano "Dibu" Martínez; una gorra firmada por Franco Colapinto y una camiseta de la Selección argentina de 1993 perteneciente a Néstor Craviotto. Además, habrá una camiseta de River firmada por los jugadores campeones del Mundial de Qatar 2022 y otra de Boca autografiada por sus futbolistas, entre ellos Leandro Paredes.

Donación "Dibu" Martínez | Crédito: Prensa UBA

Donación "Cuti" Romero | Crédito: Prensa UBA

Donación Julián Álvarez | Crédito: Prensa UBA

Parte de los objetos también estará disponible para participar de una subasta online el jueves 19 de noviembre, a través del portal del Banco Ciudad. De esta manera, las personas interesadas podrán sumarse a la iniciativa solidaria de forma virtual, más allá de su asistencia presencial al evento.





LMM/ML