El papa León XIV se reúne con los principales actores del ámbito laboral en la UCA: cuál es su punto de vista frente al trabajo

El papa León XIV continúa con su cronograma de actividades pautadas durante su visita por Argentina luego de la Santa Misa en el Monumento de los Españoles. Esta tarde, se reunió con empresarios, sindicatos y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA) para debatir sobre la actualidad socioeconómica del país.

El encuentro en la sede de la UCA, ubicada en Puerto Madero, cuenta con la presencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), representantes de cámaras empresariales y referentes de movimientos sociales con el objetivo de formar una mesa de diálogo con el Papa. Además, están presentes los 2.600 periodistas acreditados para cubrir su viaje.

En vivo: El Papa León XIV en la UCA junto al ámbito del trabajo, sindicatos y empresarios

Papa León XIV en la UCA: las dificultades del mundo del trabajo actual

En discursos previos, enfatizó la importancia de la dignidad del trabajo y la atención a las poblaciones más vulnerables. De hecho, en su discurso frente al gabinete de Javier Milei e importantes empresarios, realizado el pasado domingo 8 de noviembre, afirmó que la economía "debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía".

El Sumo Pontífice ve al trabajo como una dimensión del ser humano que va mucho más allá de una actividad para conseguir ingresos. “El trabajo no es considerado solo un problema que hay que gestionar, sino un bien fundamental para la persona, principio de la actividad económica y clave de toda la cuestión social”, expresó en Magnifica Humanitas.

Es por ello que siempre alzó su voz frente a la necesidad de un salario justo. En el caso de Argentina, con el gabinete oficialista en primera fila, León XIV se refirió a la situación de quienes no llegan a fin de mes. “"Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aún trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar", reflexionó el Papa.

El "cor inquietum" de León XIV: la filosofía agustina del papa domina su discurso en Argentina

El Santo Padre también se reunirá con comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, mientras que más tarde, celebrará las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, tendrá una cena privada con los obispos en el Arzobispado.

JSM/AF