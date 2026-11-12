En Argentina nacen 109 bebés prematuros por día y los cuidados que requieren pueden durar años

En la Argentina nacen, en promedio, 109 bebés prematuros por día. Llegan antes de completar las 37 semanas de gestación. Y los pediatras advierten que su atención no debe terminar al dejar Neonatología: algunas necesidades aparecen años después, incluso en la escuela.

Durante la Semana del Prematuro, del 11 al 17 de noviembre, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advierte sobre ese desafío. Según los datos oficiales, en 2024 hubo 40.018 nacimientos prematuros entre los 413.135 nacidos vivos del país. Representaron el 9,74% de los nacimientos con edad gestacional conocida: casi uno de cada diez.

La prematurez también aparece en las estadísticas de mortalidad infantil. De las 3.513 defunciones de menores de un año registradas en 2024, 2.246 correspondieron a bebés nacidos antes de las 37 semanas: el 63,9%. La SAP aclara que ese antecedente no significa que todas esas muertes hayan sido causadas por la prematurez.

"El alta de Neonatología no puede convertirse en un corte de la atención", advirtió María Inés Espelt, pediatra y neonatóloga del Comité de Estudios Fetoneonatales (CEFEN) de la SAP. Después de la internación, pidió asegurar controles y observar el desarrollo sin que el seguimiento dependa de conseguir turnos o traslados.

Y seguir a un niño prematuro significa mucho más que controlar cuánto pesa y cuánto mide. Según sus antecedentes y evolución, puede ser necesario evaluar su salud respiratoria, audición, visión, alimentación, movimientos, lenguaje, conducta y aprendizaje. El objetivo es reconocer posibles dificultades y ofrecer apoyos a tiempo.

El asunto no se limita a los bebés que nacieron mucho antes de término: el 86,7% de los prematuros registrados en 2024 llegaron entre las semanas 32 y 36 de gestación. Aunque su internación haya sido breve, también pueden requerir controles específicos. "Haber nacido prematuro no significa que necesariamente vaya a presentar dificultades", aclaró la neonatóloga Tania Piedrasanta.

Algunas necesidades pueden volverse visibles cuando comienzan las exigencias del jardín



Algunas necesidades pueden volverse visibles cuando comienzan las exigencias del jardín o la escuela: comunicarse, integrarse a un grupo, concentrarse o aprender. "No se trata de poner una etiqueta por haber nacido prematuro, sino de evitar que una dificultad pase inadvertida y limite sus oportunidades", sostuvo Adriana Franchi, especialista en Desarrollo Infantil.

Las distancias, los costos de traslado y la falta de turnos pueden interrumpir el seguimiento. La SAP propone fortalecer las redes de atención y preparar el alta con los próximos controles organizados.

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La prevención comienza durante el embarazo, aunque no todos los partos prematuros pueden evitarse. En Neonatología, la SAP destaca el método madre canguro, recomendado por la OMS cuando puede implementarse de forma segura, y la leche materna como alimento de elección.

La premisa es tan sencilla como importante: haber nacido antes de tiempo no determina el futuro de un chico. Pero sí puede exigir una mirada atenta mucho después de regresar a casa.

cp