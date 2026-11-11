Estudio: a lo largo de la vida cambia la forma en la que sentimos el dolor

Se suele creer que el dolor es el peaje de los años: a más edad, más desgaste. Pero no es tan así: según un estudio publicado en la revista médica Nature Medicine por investigadores de la Universidad McGill, que reunió datos de 6.125.459 personas de 118 países, recogidos entre 1990 y 2025, indica que la historia es otra: el dolor aumenta más rápido antes de los 55 años.

Es cierto que la proporción de personas con algún dolor corporal pasa de cerca del 30% a los 5 años a alrededor del 70% a partir de los 100. Pero las formas más severas del dolor no siguen esa progresión: el dolor de alta intensidad llega a su pico hacia los 50 y después declina, y el generalizado lo hace cerca de los 70 años.

El dolor no siempre indica dónde está el problema real

Cada zona del cuerpo tiene su propia "curva de dolor". Las cefaleas (máximo a los 34 años), el dolor abdominal (23) y el facial (45) alcanzan su pico temprano y luego bajan. En cambio, los dolores musculoesqueléticos suelen crecer con los años: el de cuello y hombros llega a su máximo hacia los 62 y desciende, mientras que el de espalda, cadera y rodilla sigue subiendo.

Las mujeres sufren más (o comparten mejor)

Las mujeres reportan más dolor en las 11 zonas analizadas. El riesgo relativo es de 1,16 para cualquier dolor, 1,52 para el de alta intensidad y 1,50 para el generalizado. La mayor brecha aparece en el dolor facial (1,83), la cefalea (1,74) y el abdominal (1,60) (Nature Medicine).

El lugar donde se vive también pesa. Desde los 40 años, el dolor corporal, el articular y el de espalda crecen más rápido en los países de menor Índice de Desarrollo Humano (IDH). Entre los mayores de 80, la diferencia con los de IDH alto llega a 30,6 puntos porcentuales para cualquier dolor, 21 para el articular y 20,2 para el de espalda.

El resultado contradice las estimaciones del Global Burden of Disease, que suelen mostrar más dolor en regiones ricas. Los autores aclaran que las causas están poco caracterizadas y mencionan como posibles factores el acceso a la atención, la carga laboral y otras enfermedades.

Tabaquismo, obesidad e ingresos bajos explican el 18,3% de la carga global de dolor, con variaciones de 12,6% en África subsahariana a 27,1% en Europa del Este.

Detrás de este fenómeno asoma un cambio de mirada. Desde 2020, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional y aclara que no equivale a la nocicepción, la detección de estímulos dañinos. Por eso los autores sugieren que la ventana de prevención puede abrirse antes de lo que suponen hoy las políticas sanitarias. La pregunta médica básica grente a un paciente que llega dolorido debería empezar a cambiar: del tradicional “¿dónde le duele?” a pensar “¿por qué le duele a esta persona?”.

cp