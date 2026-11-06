Jóvenes del coro Bienaventurado cantarán para el Papa León XIV

En la antesala a la visita del papa León XIVa la Argentina, PERFIL entrevistó de manera exclusiva a los integrantes del ensamble del coro que estará presente en el encuentro de jóvenes. Estos aseguraron estar muy emocionados y agradecidos por la oportunidad de formar parte de un acontecimiento que consideran único e irrepetible, tanto para sus vidas como para la Iglesia y el país.

Francisco Ascul, quien tocará la guitarra durante el encuentro de jóvenes y también participará de la misa en el Monumento a los Españoles, contó que recibió la noticia de manera inesperada. Estaba por regresar a su casa después de reunirse con unos amigos cuando recibió una videollamada de Teru Terán, directora del coro Bienaventurados, quien le comunicó la invitación. Además de convocarlo para cantar, le ofrecieron participar como guitarrista en el encuentro.

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Por su parte, Camila Cabral relató que la convocatoria llegó a través de una reunión que la directora organizó especialmente para comunicarles la noticia. Allí les anunció que habían sido seleccionados como uno de los coros que le cantarán al Papa. "Fue muy emocionante porque fue algo que no esperábamos. Considero que no lo merecemos, pero aun así Dios nos hace parte de esta misión tan grande que es para nuestro país y también para la Iglesia", expresó.

Para Francisco, la experiencia representa un momento que recordará durante toda su vida. "Me siento muy abrumado, en el buen sentido. Es algo que va a ser único en mi vida. Se lo voy a contar a mis hijos, a mis nietos", aseguró. También destacó que se trata de una oportunidad irrepetible no solo para quienes integrarán el ensamble, sino para el país en su conjunto.

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Camila, en tanto, describió la emoción que atraviesa durante los últimos ensayos y reconoció que en más de una ocasión le costó contener las lágrimas. "Es muy movilizante, sobre todo de agradecimiento", contó. Además, vinculó la llegada de León XIV con el recuerdo del papa Francisco: consideró que el encuentro también será una forma de sentir su presencia y recibir ese "abrazo cálido" que, según expresó, quedó pendiente. "Estoy muy contenta, muy agradecida sobre todo y disfrutando muchísimo del proceso", concluyó.



