Juicio a Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses de prisión y acusó al músico de “jugar a ser Dios”

El fiscal Sandro Abraldes requirió este miércoles una pena de 18 años y seis meses de prisión y comenzó su alegato por el homicidio de Cristian Maximiliano “El Gringo” Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano, con la popular frase de Cristian “Pity” Álvarez : “La gente manda”. A partir de esas palabras, el representante del Ministerio Público recordó que nadie está por encima de la ley, independientemente de su fama. “Si tuviera que ponerle un título a este alegato, sería: 'La ley manda'”, sostuvo ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.

Después de tres meses de juicio, 18 audiencias y casi 40 testigos, el representante del Ministerio Público Fiscal reconstruyó la madrugada en la que Díaz recibió cuatro disparos en el barrio Samoré. Rechazó que el músico haya actuado en legítima defensa y sostuvo que tomó la decisión de matar a su vecino después de una discusión. " Álvarez lo quiso matar. Le disparó primero y, ya en el suelo, se reaseguró de que Díaz muera. No con uno, sino con tres disparos ", remarcó.

Cristian Maximiliano “El Gringo” Díaz fue asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018

La exposición del fiscal tuvo lugar este miércoles 11 de noviembre, sin la presencia del acusado. Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar. Según informó el director del establecimiento al tribunal, el músico no quiso conectarse a la audiencia porque consideraba que estaba bien representado por sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes siguieron el alegato por Zoom.

En la sala estuvieron los auxiliares de la Fiscalía Nicolás Stivala y Sebastián Watcher, junto con Fernando Burlando y Fabián Améndola, abogados de Verónica Román, quien interviene como querellante en representación de la familia de Cristian Díaz.

La querella ya había presentado su alegato el pasado 6 de noviembre. En esa audiencia, Améndola solicitó una condena de 11 años y dos meses de prisión para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, el abogado pidió que la pena se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario y que el músico pueda realizar salidas laborales destinadas a reparar económicamente el daño sufrido por los damnificados.

El cura rockero declaró en el juicio a Pity Álvarez: “Está muy lejos de ser un asesino”

“Jugó a ser Dios”: el fiscal rechazó la legítima defensa

Uno de los puntos centrales del alegato fue la versión que dio Álvarez sobre lo ocurrido aquella madrugada. Durante su declaración ante los jueces, el cantante reconoció haber disparado contra Díaz, pero aseguró que se había sentido "acorralado por su vecino", con quien mantenía un conflicto previo por la desaparición de dinero de una mochila. “No pensé, me transformé”, había dicho Pity.

Abraldes descartó que Álvarez hubiera actuado en legítima defensa. Si bien reconocía que Díaz lo había provocado e incluso desafiado a pelear, aseguró que esa actitud no representaba una amenaza que justificara responder con cuatro balazos. “ Lo invitó a pelear 'a lo guapo', a resolver sus diferencias 'a lo primitivo '”, expresó durante el alegato.

Abraldes recordó que, según el propio Álvarez, ambos hasta habían llegado a tomarse una selfie. Según la reconstrucción de la Fiscalía, Díaz cayó al suelo tras recibir el primer disparo y Álvarez volvió a dispararle otras tres veces. “ ¿Qué movimientos de peligro percibió Álvarez para darle tres tiros más ?”, cuestionó.

Para el fiscal, no hubo legítima defensa . “Se pudrió de Díaz y decidió que no debía vivir más”, denunció. También afirmó que el cantante “jugó a ser Dios”.

La reconstrucción del crimen

Casi una hora después de iniciado el alegato, las luces de la sala se apagaron para proyectar una recreación animada del homicidio. La Fiscalía utilizó un croquis elaborado por la Unidad Criminalística Móvil y repasó las conclusiones de los especialistas que intervinieron en la investigación. Entre ellos, Abraldes citó al perito Manuel Omar Martín y recordó el testimonio de Angélica Bustos, la médica forense que realizó la autopsia de Díaz.

También exhibió una fotografía del lugar donde ocurrió el crimen. “En esta imagen se ve dónde Pity Álvarez construyó su obra”, dijo.

Abraldes también cuestionó los testimonios que buscaron presentar a Díaz como una persona "violenta y conflictiva". Para el fiscal esto fue un intento de “ demonizar a la víctima ” y nada de lo que ocurrió antes del enfrentamiento justificaba que Álvarez le disparara. Incluso reparó de la manera en que algunos testigos se refirieron a la muerte de la víctima. “ A Cristian Díaz lo mató Pity Álvarez, no falleció ”, remarcó.

“Pity” Álvarez sufrió descompensaciones en dos oportunidades durante las audiencias

Asimismo, el fiscal dedicó otra parte de su exposición a la relación que Álvarez mantenía con las armas de fuego antes del homicidio y exhibió un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), fechado el 16 de julio de 2018, que indicaba que el cantante no estaba inscrito en el registro correspondiente y que el arma utilizada tampoco figuraba registrada.

También recuperó declaraciones públicas del propio Álvarez . Entre ellas, una entrevista publicada por Rolling Stone en 2008, en el que había afirmado: “Yo ando armado porque los demás andan armados”, y contó que en una aparición televisiva junto a Juan Di Natale, el músico mostró una réplica de arma y dijo: “ Sirve para matar giles”.

Abraldes mencionó, además, que en 2015 Álvarez había sido detenido mientras caminaba armado por Villa Lugano y citó el testimonio del sacerdote César Scicchitano, quien había advertido que “no es bueno que un ser humano ande armado”, particularmente cuando existen antecedentes de consumo problemático de sustancias.

El video de Pity Álvarez después del homicidio

Otro de los elementos que presentó la Fiscalía fue una grabación de seguridad del boliche Pinar de Rocha, donde se observa al cantante ingresando a las 2.20 de la madrugada, después del asesinato de Díaz. “ ¿Ven cómo camina? ”, preguntó Abraldes para confrontar el testimonio de Silvina Álvarez, hermana del músico, quien había declarado que su hermano tenía dificultades para caminar.

Abraldes también apuntó contra lo que definió como una “realidad construida por la defensa” y recuperó el testimonio de Raúl Prieto Inbernoz , padrastro de la joven que acompañaba al músico la noche del crimen. Según lo declarado, aquella madrugada Álvarez le reconoció lo que había hecho: “ Maté a un chabón” .

Para la Fiscalía, esa confesión es uno de los elementos fundamentales sobre la salud mental de Pity al momento del homicidio. El 2 de noviembre, cuando declaró ante los jueces, Álvarez admitió haberle disparado a Díaz, pero sostuvo que actuó por "miedo" y que se sintió acorralado.

La salud mental de Pity

El debate comenzó el 10 de agosto y estuvo marcado por reiterados planteos sobre la capacidad de Álvarez para afrontar el juicio. El músico permanece internado en una clínica psiquiátrica desde el 2 de octubre. Durante el proceso también se conoció un resultado positivo por cocaína después de su declaración ante los jueces, un episodio que dio lugar a una investigación.

La querella, representada por Burlando y Améndola, solicitó una pena de 11 años y dos meses de prisión por homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. También propuso que la condena se cumpla bajo arresto domiciliario, con salidas laborales destinadas a reparar el daño sufrido por los particulares damnificados.

La defensa tendrá su turno para alegar el viernes 13 de noviembre, cuando deberá exponer sus conclusiones sobre las pruebas y responder a los cuestionamientos de la Fiscalía. El veredicto podría conocerse a mediados de diciembre.

“Ante la ley somos todos iguales, sin ninguna clase de excepciones”, sostuvo Abraldes, quien insistió en que la fama del músico no debía influir en la decisión judicial. "Álvarez lo quiso matar. Le disparó primero y, ya en el suelo, se reaseguró de que Díaz muera", concluyó.

Qué dijo Pity Álvarez cuando declaró

El 2 de noviembre, después de casi un mes de internación psiquiátrica, “Pity” Álvarez declaró ante los jueces y reconoció haberle disparado a Cristian Díaz. Recordó que el conflicto con su vecino había comenzado cuando, durante un viaje que hicieron juntos, desapareció dinero de una mochila que había dejado en el auto.

El cantante relató además distintas situaciones de violencia e inseguridad que, según dijo, vivía en el barrio Samoré.

Su versión fue que Díaz lo enfrentó a aquella madrugada y que reaccionó porque se sentía "amenazado". Tras el crimen, ocurrido el 12 de julio de 2018, Álvarez permaneció prófugo durante casi 24 horas y luego se presentó en una comisaría de Villa Lugano. Antes de ingresar, declaró ante las cámaras: “ Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo que yo ”.





ML